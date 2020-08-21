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羅冠聰專注國際戰綫　論延任會否引國際反彈

政治 16:39 2020/08/21

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第6屆立法會議員延任不少於一年，引發民主派爭論，應該留任還是杯葛。其中，支持全體杯葛的人士，認為杯葛能夠引起國際關注。然而，已流亡英國專注「關際戰綫」的前立法會議員羅冠聰，今日（21日）也加入討論，發表長文論及民主派留任與否，到底會否影響國際社會？

羅冠聰自言，對於民主派應否留任沒有太大傾向，但認為民主派是否留任，並非國際間關注的問題，更以肯定的態度稱，「很負責任地說︰進入與否，都不會引來國際的反彈，更不會是『背叛』了某些國家或政客。」

他又指出，未來一年的議員是「非常雞肋」，因為食之無味，棄之可惜，更稱國際真正的期許，是希望以建設性的方式對話找出答案，然後共同向前。他亦不認為，未來一年的議會，是國際游說中的決定性因素，不希望有人誤會，作任何決定都會令國際支持有強烈反彈，直指不會有國家、政客，因民主派延任或杯葛，而改變對香港及中國的態度。

在游說工作的過程中，他認為只有透過共識，平衡各方支持，才能將香港政治議程在外國推進，而議會之外仍有很多工作可做。

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撰文 : 傅流螢

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