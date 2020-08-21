首違國安法被告申人身保護令被拒   高院下周二處理保釋申請

▲ 首被控違港區國安法被告唐英傑申人身保護令被拒，下周二高院將處理其保釋申請。(資料圖片)

23歲男子唐英傑因駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而成為首名涉觸犯《港區國安法》被控的被告唐英傑，早前於案件提堂時申請保釋被拒，他日前向高等法院申請人身保護令，案件昨(20尸)審結後，法官今（21日）頒下判詞，駁回有關人身保護令申請，換言之按法庭日前的指示，案件將押後‪至下周二‬（24日）再作保釋申請。

法官於判詞中指出，申請人以申請人身保護令的方式要求獲釋，是運用了錯誤的方法，因為在考慮是否批出人身保護令時，法庭的唯一考量是裁判官是否有合法權力還押申請人，而非裁判官的決定是否正確。要爭議裁判官拒絕讓申請人保釋的決定是否正確，應透過《刑事訴訟程序條例》9J條申請保釋覆核，而非申請人身保護令。裁判官運用其一般性權力拒絕讓申請人保釋，難以說得上是欠缺合法權力。

法官又不同意申請人一方質疑《港區國安法》42 (2)條是「不得保釋」（no bail）的條文，因為在正確詮釋及應用有關條文的情況下，無論是單憑《刑事訴訟程序條例》9G (1) (b)條，還是連同《港區國安法》42 (2)條一併考慮，在絕大部分案件中，均會得出同樣裁決。

至於《港區國安法》44條列明特首有權委任法官處理相關案件，法官指出實際上仍然只有司法機構有權決定由哪位法官處理個別案件，加上所有法官均受誓詞約束，因此他們必須在履行職責時不受政府干預。

法官又認為《港區國安法》條文中就個別罪行訂立了量刑範圍，並由法官自行根據案情及個別情況作出適當的判刑，這一點原則上無可爭議。法官又指即使《港區國安法》條文現時欠缺獲認可英文翻譯本，仍沒有剝削申請人尋求法律意見的權利。

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記者：楊詠渝