【新冠肺炎】土瓜灣一診所配藥員及醫生先後中招　百多名曾求醫病人需做檢測

▲ 土瓜灣一診所配藥員及醫生先後中招，百多名曾求醫病人需做檢測。

本港疫情未止，今日（21日）新增27宗確診個案，其中9宗輸入個案，其中6名印度返港人士；其餘18宗為本地感染病例，今日是連續19日錄得雙位數確診數字。本地個案中，有11宗涉及家庭、朋友群組；另有7宗源頭不明。

【新冠肺炎】本港今日新增27宗確診個案 18宗為本地個案

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，昨日一名確診病人（編號：4583）是為位於土瓜灣簡志亮醫生診所的配藥員。診所共有一位醫生、5名護士、1名配藥員、1名清潔人員，該名醫生今日亦初步確診。張指，醫生沒有病徵，有可能是與配藥員互相感染，當局已聯絡有關人士，將送往檢疫中心。

張又指，該名配藥員於8月12日開始發燒，期間有百多名病人曾到土瓜灣診所求醫，當局會為有關人士作檢測。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩