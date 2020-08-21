【開學安排】小一開學在家著校服「返8放3」　Zoom足全日港媽憂孩子變大近視

▲ 開學在即，有初小家長在網上大呻要用Zoom上課好長時間，擔心孩子會變大近視。

9月開學在即，教育局已宣布新學年將不設面授，人人需在家對著屏幕開學。不少家長已陸續收到學校通告關於開學安排，要用Zoom上課最少半日，有學校更安排由上午8時Zoom到下午3時，中間雖設休息時間轉堂及午飯，但每日長時間看著屏幕，孩子勢必睇壞眼變成大近視。

有初小孩子的港媽在facebook群組《不願小朋友成為功課奴隸》出帖文表示，她近日收到學校的新學年通告，將安排初小生於上午8時至12時用Zoom上課，而且要穿好校服。港媽質疑，初小生要對著屏幕上課4小時，「睇一個月都眼爛」。

在家穿校服準時開機見樣

帖文引來大批家長留言，有幾位小一家長不約而同指，其學校的上課時間為早上8時半至下午3時半。其中一位家長稱共有6節，每節25分鐘，休息5分鐘，並有小息和午飯時間。不少家長直指學校的要求都頗嚴謹，希望學生在家上課都要守紀律，除了要身穿校服之外，更要準時開機露面。

要計遲到同缺席，仲話唔開樣當無返。

3孩港媽呻難找3個地方3部機

一名育有3孩的港媽，就大呻3人需同時開Zoom上課，需要找3個獨立地方、3部機，「唔知以為屋企成千呎」。有人則擔心經濟條件不佳，硬件不足以應付，不是人人都有條件安裝WiFi及一人一部電腦上堂，希望政府可以資助一下有需要家庭。

家長們最擔心除了長期坐定定用Zoom，專注力不足之外，對眼睛的損害影響深遠。有2名港媽一同透露，過去半年，子女去眼科覆診發現近視加深，需要滴減近視加深速度的眼藥水，並引述醫生的說話，近日已有不少孩子求診，眼睛由無事變有近視。

醫生話日日對住電腦無乜戶外活動，嘆氣話長此下去都唔掂。

建議將電腦駁上電視或用投影機

家長質疑為何一定要坐定定睇直播上課，翻看錄製影片會較彈性，「視力受損就無得返轉頭」、「我諗今次眼鏡舖會勁好生意囉」。

為減低對孩子的視力受損程度，有港媽建議將電腦駁上電視，去電腦商場花幾十元買條線便可，「叫做好過冇」。如果家有一幅白牆，有能力的家長更可以買小型投影機，對眼睛較好。

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責任編輯︰林綺玲