【第5號癌症殺手】胰臟癌患者多數確診屬晚期活不過半年　醫生列「癌中之王」6大症狀

▲ 胰臟癌因早期症狀不明顯，多數患者確診時往往已屬晚期，活不過半年。

胰臟癌因早期徵兆不明顯，確診時往往已是晚期，被稱為「癌中之王」，是本港第5號癌症殺手！台灣肝膽胃腸科醫生錢政弘指出，患者被確診為晚期後，多數只能存活2至6個月。他列出胰臟癌六大常見症狀，呼籲大眾提高警覺。

何謂胰臟癌？

根據本港醫管局的資料，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症。在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

被稱為癌王原因

台灣肝膽胃腸科醫生錢政弘接受台媒《早安健康》訪問時也表示，胰臟癌被稱為「癌中之王」主要有以下原因：

早期不易被診斷：胰臟頭部、尾部往往被十二指腸或胃部阻擋而看不清楚，被發現時腫瘤往往不小。胰臟癌有時會影響其他器官或出現早期轉移情況，故不易被診斷。

易被誤診：胰臟位於胃部後面，當出現症狀或痛楚，很易被誤以為是胃病，如胃潰瘍、胃炎、消化不良、腸躁症，或是其他常見疾病的症狀。

不易治療：目前可完全治癒的方法只有開刀，惟患者確診時多屬晚期，適合開刀的患者約只有20%。用傳統電療、化療，胰臟癌細胞反應不大，患者存活率較低，現時出現了其他治療方法，部份已進入臨床實驗。

胰臟癌6大常見症狀

錢醫生指出，以下症狀會合併出現，或只出現某幾個：

1.全身乏力倦怠

2.體重下降

3.食慾不振

4.腹痛或上腹痛

5.黃疸、尿色變深

6.噁心

前三個症狀因較常見，也較易被忽略。後三個症狀的出現率約佔60至70%，若同時出現，就要提高警覺。黃疸、尿色變深，若癌細胞長在胰臟頭部，位置接近膽管，會致阻塞性的黃疸，皮膚會變黃。另較少見的症狀是脂肪便、腹瀉、背痛。

胰臟癌發病前的身體變化

第1階段 ( 胰臟癌診斷前30至18個月)：高血糖會先出現，漸漸上升；體溫也較高，此時身體組織還看不出有甚麼變化。



第2階段( 胰臟癌診斷前18至6個月)：血糖會繼續上升，血脂肪（總膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油酯）慢慢下降；體重和皮下脂肪會漸漸減少；體重沒變化。



第3階段( 胰臟癌診斷前6至0個月)：明顯消瘦，體重下降；大多數患者有高血糖；血脂肪、皮下脂肪、內臟脂肪和肌肉量均會減少。

誘發因素

1.吸煙（約30%）：吸煙量愈多，時間愈長，風險愈高。

2.高油脂飲食（約20%）：攝取過多飽和脂肪酸，加工或煙燻紅肉。高糖飲食：可致胰臟癌細胞病變；飲酒過多：可致慢性胰臟發炎，增加患胰臟癌風險。

3.基因（約10%）：家族中有一位患胰臟癌，患胰臟癌風險增3至5倍；若有兩位，風險增至6倍；若有三位，風險則增至32倍。特定的乳癌基因（如BRCA2）、大腸癌基因，也會增加患胰臟癌風險。

4.原因不明（約36%）：沒吸煙飲酒也有患胰臟癌風險，估計部份人長期壓力大致免疫力下降而增加風險。

另外，若有糖尿病、肥胖、胰臟水泡、胰臟發炎、大腸癌/大腸癔肉症，患胰臟癌風險也會增加。

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責任編輯：羅嘉欣