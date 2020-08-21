【救助兒童】90後女大狀不忍父母出賣孩子當性奴　赴菲律賓做義務律師拯救黑暗中兒童

▲ Rachel見到最小的受害孩子只有3個月大，令她非常心痛。

成為大狀，當上專業人士，是不少父母對子女的盼望。有90後女生讀法律系、成為大律師，除了滿足父母外，更重要是為被剝削的弱勢社會發聲，法律系畢業後，加入國際義工組織，赴菲律賓以法律知識解救被人口販賣和性剝削的小孩，返港後更積極籌款，盼在當地建立寄宿學校，助孩子健康成長。

20多歲的鄺希彤（Rachel）曾赴英國讀高中，以英國高考3A佳績，返港入讀香港城市大學法律系。她坦言，最初選擇法律系，只因聽從長輩意見，選擇較專業的科目。不過，在大一時，她跟從一名法官做實習，而該法官過往曾為大律師，令她認識了很多關於法官和大律師的工作。

▲ Rachel希望拯救更多在黑暗中的孩子。（受訪者提供）

盼為不公義發聲

其後，Rachel亦參與了國際法律會議，當時聽到其中一個個案為人口販賣問題，發現世界有很多不公義的事情發生。

原來世界上還有奴隸，甚至很多性奴只是小孩子，我很希望能為這些人爭取權益。

在大學二年級時，Rachel上了法律系的學會擔任幹事，舉辦活動讓同學認識這些被剝削的孩子，包括電影播放會、邀請外國嘉賓就議題舉行講座等，希望引起更多人關注問題。她亦去過柬埔寨的女童院，當義工探望被性虐待過的女童，其研究論文亦與這些議題有關。

▲ Rachel會在菲律賓法庭協助檢控工作。（受訪者提供）

赴菲律賓當義工

而在完成了4年大學課程和1年法律專業證書（PCLL）後，Rachel沒有立刻跟師傅，而是加入了國際公義組織（International Justice Mission），以律師的身份幫助受壓制的孩子重獲自由。

Rachel表示，拯救行動分開幾部分，首先會有探查人員假扮買家，與賣家接頭，近年除了妓寨，原來很多小朋友是被父母出賣，例如應戀童癖的客人要求，在網絡上拍攝或直播不雅影片，探查人員會追蹤父母的IP地址，鎖定位置後再與警方合作，把孩子拯救出來。

其後，Rachel及社工會協助安排孩子入住庇護所，及後亦會陪她們上法庭，進行檢控工作等。短短一年間，Rachel共參與了10多次行動，解救了40多名孩子，大多數為11歲以下，年紀最小的只有3個月大，有些父母更會按客人要求，讓數名子女「亂倫」。

其實很嬲，替小朋友心痛，他們往往是被最信任的父母出賣，而父母並非因為貧窮被逼這樣做，而只是為了賺快錢。

▲ Rachel在菲律賓亦為貧苦孤兒和孩子服務。（受訪者提供）

建學校助孩子接受教育

菲律賓人當地月薪普遍約2000至3000港元，但孩子每條片就已可賺數百至2000元不等。當小朋友完成要求，父母賺到錢後，往往會帶他們去住酒店、買禮物作獎勵。

每次做完有獎勵，令孩子不知道何謂對錯，價值觀全被摧毀。

Rachel認為，把孩子從黑暗中救出來固然重要，但要助他們重建價值觀、重返正軌亦是必須，而目前孩子們住的政府庇護所只能提供食住。她在完成1年義工後返港，在成為大律師之餘，她亦積極為菲律賓當地籌辦寄宿學校，目前正在註冊中，並且為建校籌款。她表示，整項計劃會包括學校、宿舍和中心，加上聘請老師、職員，預計需要約350萬港元，盼望能於明年8月開校，讓孩子們得到良好的教育。

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記者：林愛娜