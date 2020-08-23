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【減肥恩物】糙米改善便秘紅米美顏護心　一文睇營養師拆解紅米及糙米營養功效

保健美顏 11:09 2020/08/23

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

營養師拆解紅米及糙米營養功效。

市面上有不同種類的米，形形式式如白米、糯米、香米外，也有不少崇尚健康的人士會選擇食紅米和糙米。但究竟紅米、糙米有何分別？「營養生」（Negimen）就將兩者之間的營養價值、食用功效進行比較，認清當中差異。

食用功效

糙米本身加工較少，口感相對粗糙，但亦保存了較多營養。而糙米擁有的維他命、礦物質和膳食纖維都十分豐富，杯芽外層的維他命E更能防止肌膚衰老。

此外，糙米也是減肥人士的首選食品，當中富含大量膳食纖維，可幫助腸臟蠕動，同時能有效改善便秘問題，亦可醫治貧血和保護心血管功能。

至於紅米的紅色色澤是來自於其豐富的花青素，因此也具有抗氧化、護心和美顏功效等。特別的是，紅米含大量膳食纖維，比糙米高出兩倍。紅米含有水溶性纖維，能有效降低膽固醇；高纖亦讓糖尿病患者更易穩定血糖，以及幫助普通人減低患上腸癌的機會。

營養價值

以下是「營養生」所列出的紅米和糙米營養價值，兩者在能量、碳水化合物上相距不大，但紅米的膳食纖維就明顯比糙米高逾一倍。

「營養生」列出紅米和糙米的營養價值。

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責任編輯：陳昊淋

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