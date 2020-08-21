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【無能兒子】35歲「啃老族」打散工月入僅1.5萬　入稟向父母索求生活費︰有責任養我

親子 18:03 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

意大利一名35歲男子月入僅1.5萬元不夠使，竟入稟向父母索求生活費。

子女長大了要為自己打算，不應再事事依賴父母。意大利一名35歲男子因為月入僅1.5萬元，不足以應付生活，竟認為父母有責任養他 ，因而入稟向父母索求生活費，最終法庭宣判他敗訴。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，羅馬法院近日公開了一項判決，駁回了一位35歲兼職音樂老師的訴訟。該男子聲稱全年收入為2萬歐元（ 約18.3萬港元），平均月入約1.5萬港元，表示入不敷支，同時認為父母有責任在經濟上養育他，於是告上法院，向父母索取資助。

法庭最終宣判敗訴

法院最初裁定男子有權向父母獲得每月300歐元（約2,700港元）的津貼，後來更高一級的法院亦同意男子的訴訟，只將父母的資助金額減至200歐元（約1,800港元）。

不過，當地最高法院近日推翻之前的裁決，判男子敗訴，並提及即使意大利年輕人在經濟上並不獨立，他們也沒有權利獲得父母的經濟支持。法庭小組主席Maria Cristina Giancola在判決書指出，成年子女必須積極尋找工作，以確保獨立生活。

她寫道，雖然身體或精神上有障礙的孩子獲意大利法律下保護，但如果不是這種情況，父母不能無限期在經濟上幫助子女。

「啃老族」情況盛行

此判決一出，引起意大利社會熱烈討論，除了反映了意大利年輕人的就業問題，也進一步反映「啃老族」情況極為盛行，甚至出現「bamboccioni」（媽寶）一詞來形容靠父母養的單身成年人。

根據意大利去年的官方統計，18至34歲的意大利人中，約有64.3%與父母或至少其中一人同住。

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責任編輯︰駱秀玲

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