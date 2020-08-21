【新冠肺炎】葵青貨櫃碼頭群組累計71人確診　當局已檢測5000個樣本瓶

▲ 葵涌貨櫃碼頭群組累計感染人數71人。（資料圖片）

本港疫情未止，今日（21日）新增27宗確診個案，其中9宗輸入個案，其中6名印度返港人士；其餘18宗為本地感染病例，今日是連續19日錄得雙位數確診數字。本地個案中，有11宗涉及家庭、朋友群組；另有7宗源頭不明。

【新冠肺炎】本港今日新增27宗確診個案 18宗為本地個案

根據衞生防護中心資料顯示，葵青貨櫃碼頭群組至今累計71人確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指當局在碼頭派發7,600個樣本瓶，已收回6,800個樣本瓶，目前已測試約5000個樣本，其餘樣本正等候檢測。

【新冠肺炎】伊院隔離病房通風系統曾暫停運作1小時 醫管局指感染風險低

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩