【超市大搜查】高鈉罐頭湯可增中風及胃癌風險　營養師推薦5款較低脂低鈉低卡罐頭湯

▲ 營養師推薦5款較低脂、低鈉、低卡罐頭湯。

在家抗疫為了方便，不少人都會購買罐頭產品如罐頭湯。不過罐頭湯相對高鈉，容易引致高血壓、增加心血管疾病及中風風險。為此TOPick搜查市面38款罐頭湯或即飲湯，並請來米施洛營養護康中心註冊營養師陳穎心為大家分析哪些湯的鈉含量、脂肪、卡路里較低。

TOPick搜查市面常見的38款罐頭湯或即飲湯，包括金寶、亨氏、Essential Waitrose、地捫、長城牌、Pokka Sapporo等品牌，發現罐頭湯的鈉含量差異甚遠，最低為192毫克/每100g，最高為1160毫克/每100g。

如以英國NHS的高鈉定義（每100克含>600毫克）計算，有15款湯都屬於高鈉。

米施洛營養護康中心註冊營養師陳穎心接受TOPick訪問時表示，選購罐頭湯或即飲湯時，應留意鈉含量，建議選擇每食用份量鈉質少於400毫克的產品，另外也應留意成份表中「鹽」、「雞汁」、「味精」、「增味劑」、「調味料」等字眼，假如在成份表排愈前，份量即愈多。

至於脂肪方面，她建議選擇每食用份量少於5克脂肪的湯，通常忌廉湯脂肪會較高。

經比較，她推薦以下5款較低脂、低鈉、低卡的罐頭湯：

品牌 熱量（kcal） 總脂肪（g） 鈉（mg） 亨氏雜菜雞湯 每100克 50 0.7 200 Waitrose & Partners Tomato and Red Pepper Cup Soup 41 1 228 Essential Waitrose雜菜湯 49 0.5 220 地捫Pumpkin & Carrot Soup 50 2.1 192 每食用份量 Pokka Sapporo Happy Soup Corn Potage 50 1.2 426

高鈉飲食增心血管疾病及中風的風險

陳穎心指，高鈉罐頭湯易引致高血壓、增加心血管疾病及中風的風險，亦容易令身體積水，假如長期進食高鈉食物甚至可能增加患胃癌風險。

加水「溝淡」=不再高鈉？

陳穎心指加水後雖然味道會變淡，但是否不再高鈉，則需視示罐頭湯本身的鈉含量及飲用份量。她以長城牌牛尾湯為例，原本鈉含量為1160毫克/每100克，就算加了1倍的水，仍然含有580毫克鈉，仍然較為高鈉。

另外，不少人覺得溝淡了湯，就可以飲多點，這實際上還是在攝取了大量鈉質。

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記者：楊宛茜