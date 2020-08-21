【反黑路人甲】高海寧受母親影響理財要靠自己 孝順高Ling買樓放租收入全給家人

▲ 高海寧不靠父幹成功上車。

高海寧（高Ling）近年成功擺脫初出道性感花瓶形象，備受TVB力捧，近日更是劇接劇，連續有《殺手》、《迷網》及新劇《反黑路人甲》先後播出，人氣高企。高Ling非一步登天，08年選港姐後憑努力逐取獲認同，孝順的高Ling自從5年前成功買樓，更將物業放租的收入全數給予媽媽。

高海寧在新劇《反黑路人甲》演大明星明麗，跟王浩信有不少互動，角色又跟之前《殺手》、《迷網》有不同，盡展高Ling的多元演技。

▲ 在《反黑路人甲》高Ling跟王浩信有不少對手戲。

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入行逾10年高海寧，雖有著美好身段，卻不甘於只當花瓶，寧願一步步令觀眾肯定其演技，這也許跟她的成長經歷有關。

高Ling南京來港捱過窮

高海寧於13歲時從南京來港生活，當時一家五口住在旺角女人街一座大廈的天台屋，她跟兩位分別相差7年及10年的弟弟住在同一間房，高Ling卻沒覺擠迫，她曾向TOPick表示：「在那裏有過很多開心回憶，不覺得品流複雜，住客都很貼地，是為生活打拼的一群人。」

▲ 高海寧受母親影響學識靠自己。（黃建輝攝）

她指：「從不覺得地方淺窄，反而大家可以更親密，一起吃飯、看電視，一家人住在一起的感覺很溫馨、很溫暖。」

高海寧08年參選港姐，雖事業曾歷低潮，幸一直得家人支持，她稱：「每當銀行只得數十元，沒法在提款機取出，媽媽便入錢湊夠100元，讓我可以撳機提款。我不想跟家人說自己沒錢及問他們拿，以前盡量不亂花錢。」

2010年起，高海寧的收入漸穩定，腳踏實地，靠自己賺錢及節儉，不靠父幹的她，5年前以樓花形式購入油塘Peninsula East兩房單位，當時購入價526萬元。

▲ 高海寧15年購入油塘Peninsula East兩房單位。（經濟日報圖片）

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高Ling當時接受TOPick訪問，稱買樓受媽咪影響。「媽媽都是靠自己，她覺得要有樓才有安全感。我在08年入行已想買樓，一層樓一家人住，當時樓價低，但到12、13年儲到錢時，樓價差不多已雙倍，追不到，至15年才終儲夠首期。」

收入增成功上車

高Ling坦言供樓都有壓力，故要加倍努力。「當時是給2成首期，2成二按，加6成銀行貸款，才順利買樓，故要努力賺錢先還二按。」

幸而高Ling工作機會不斷，現時所持物業亦升值不少，早前有報導指其單位現已升值至850萬至900萬元，比她當年買入價高六成。不過，高海寧暫時未有意放售單位，看好後市繼續持有。

▲ 高海寧跟父母跟兩弟感情深厚。（取自IG）

高Ling曾表示家人與健康才是首位，她賺錢是要令家人健康生活。被問有計劃可再置業，她笑言：「買不起呀，現在已經供緊一層，再買樓收租都好，媽咪教我買磚頭，現在供緊層樓都係畀媽咪收租，我再畀多份家用佢。」

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