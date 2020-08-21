36歲無業男賊疑財困　鐵錘劫元朗找換店掠18萬現金

▲ 元朗警區刑事總督察歐陽德(左)。(黃傑偉攝)

上周六（15日）元朗一間找換店遭人行劫，掠去近18萬元，警方昨日（20日）於屯門拘捕一名涉案36歲男子。

元朗警區刑事總督察歐陽德表示，上周六下午近5時，元朗青山公路一間找換店被一名戴鴨舌帽、手套及口罩的男子行劫，賊人持鐵錘擊毀店舖大閘鎖頭，繼而進入店內指嚇女店員，半分鐘內搶去合共18萬港幣及人民幣。

▲ 警方檢獲現金、賊人犯案時穿着衣服等證物。(黃傑偉攝)

警方於現場檢獲賊人犯案鐵錘，再於附近後巷檢獲衣物及手套，並翻查附近閉路電視發現匪徒分別登上兩部市區及新界的士，往八鄉方向逃去。警方經深入調查及情報分析後，鎖定一名目標男子，在昨日(20)下午1時半於男子屯門住所樓下將其拘捕。被捕男子報稱無業，警方在疑犯住所檢獲犯案時衣物，相信疑犯因財困挺而走險，部份贓款已用作還債。

疑犯目前被扣留調查，警方將以「搶劫罪」暫控他，並將向法庭提出申請希望將疑犯還押。警方重申，行劫屬嚴重罪行，最高可被判終生監禁。

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記者：黃傑偉