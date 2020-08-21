DSE歷史試題被取消 考生覆核敗訴須支付訟費

▲ DSE歷史試題被取消，考生早前申請覆核被拒兼須付訟費，法官今頒下判詞拒絕更改訟費命令。(資料圖片)

中學文憑試歷史科有關中日關係的試題遭考評局取消，有考生提出司法覆核，要求撤銷考評局決定，惟其後被裁定敗訴，並須向考評局支付訟費。該考生對此提出爭議，指訴訟是出於公眾利益，高等法院法官今（21日）頒下判詞，駁回該考生爭議，指法庭亦同意訴訟牽涉公眾利益，但法庭毋須申請人向教育局支付訟費，已經反映了這一點。

申請人盧銘賢（譯音），為應屆DSE考生；答辯人香港考試及評核局（下稱考評局）；教育局亦有派出代表應訊。

申請方早前提司法覆核，指考評局於今年5月22日，取消了應屆中學文憑試（DSE）歷史科「日本於1900至1945年對中國帶來利多於弊，你是否同意此說？」的試題，要求推翻決定，惟其後被裁定敗訴。

法官當時頒令申請人向考評局支付訟費，申請人一方早前透過書面形式提出爭議，指該司法覆核申請屬於公眾利益訴訟，而非出於申請人的個人利益，又指申請人只是中學生，沒有收入來源，而考評局卻有逾2億港元的資產，遂希望法庭撤回訟費命令。

法官今頒下書面判詞指，雖然考評局一方認為該考題只牽涉到考生利益，但這樣理解未免過於狹窄，考題取消的確有可能對整個社區有更廣泛的影響，即使取消考題是基於學術考慮，而法庭亦以此為由駁回司法覆核，但申請方當初的理據是質疑考評局受到外部政治壓力，因此申請方提出的訟費爭議，在一定程度上出於公眾利益，法官亦接納申請人並非出於個人利益。

惟判詞續指，法官早前並沒有下令申請方向教育局支付訟費，而僅向考評局支付訟費，已是考慮到訴訟牽涉一定程度的公眾利益，而且申請人雖然只是中學生，但在本次訴訟中卻沒有申請法援或是獲批法援，缺乏理據去證明申請人無力支付訟費，遂駁回申請人的訟費爭議。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌