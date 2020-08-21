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【游泳安全】5款兒童游泳座椅會翻側可致小朋友溺水　海關籲即停用【附產品圖片】

社會 17:51 2020/08/21

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

兒童必須在成人陪同下才可使用兒童游泳座椅用品。（經濟日報資料圖片）

海關今日（21日）表示，5款兒童游泳座椅有翻側風險，可致兒童溺水，涉嫌違反《消費品安全條例》，呼籲市民立即停用。

海關指，海關早前接獲相關機構轉介，指市面上有懷疑不安全的兒童游泳座椅出售，在各區進行巡查，並試購5款相關產品作安全測試後，發現該5款游泳座椅均有翻側而導致兒童溺水的潛在危險，不符合相關安全標準的規定，涉嫌違反《消費品安全條例》。

圖示其中一款懷疑不安全的兒童游泳座椅。（海關提供）

圖示其中一款懷疑不安全的兒童游泳座椅。（海關提供）

海關人員在涉案的運動用品零售商、百貨公司及其供應商的辦公室檢獲共29件其中4款懷疑不安全的兒童游泳座椅，其餘1款兒童游泳座椅則未有發現。

海關提醒市民，在購買及使用充氣游泳輔助用品時，應注意以下安全事項：

  • 購買和使用前必須先檢查用品是否有破損或漏氣；
  • 詳細閲讀產品的安全使用說明及適宜使用歲數；
  • 兒童必須在成人陪同下才可使用相關用品；
  • 成人應時刻留意兒童使用相關用品時的情況；
  • 不要誤以為充氣游泳用品可作救生用途。

圖示其中一款懷疑不安全的兒童游泳座椅。（海關提供）

圖示其中一款懷疑不安全的兒童游泳座椅。（海關提供）

圖示其中一款懷疑不安全的兒童游泳座椅。（海關提供）

根據《消費品安全條例》，任何人不得製造、供應或進口消費品，除非該等消費品符合該條例的一般安全規定。違例者首次定罪最高可被罰款10萬元及監禁1年，而其後各次定罪最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

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記者：陳曉瑩

運動用品 海關 游泳 消費品安全條例

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