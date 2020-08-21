【全民檢測】醫管局指患者會先送往亞博館治療　有需要會續用公院一二線病床

▲ 醫管局總行政經理劉家獻（右）強調，難以估計全民檢測中會找到多少名病人，會盡力盡快安排相關病人接受治療。（湯炳強攝）

本港疫情未止，第三波疫情更涉及不少不明源頭個案，政府今日（21日）公布今年9月1日起進行全民檢測，目標爭取在2星期內完成，同時加入其他公職人員協助追蹤個案。醫管局指，會安排計劃下發現的確診者，先送往亞博館治療，強調會盡力盡快安排相關病人接受治療。

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醫管局總行政經理劉家獻在本港最新疫情記者會上，被問及醫管局是否有足夠能力應付全民檢測下發現的患者。他回應指，醫管局會安排檢測下發現的確診者，先送往亞博館接受治療，有需要時會繼續使用公立醫院一、二線病床，強調會盡力盡快安排相關病人接受治療。

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劉家獻同時提及，現時醫管局已設立不同醫療設施容納不同病情的確診人士，包括公立醫院的1,700張病床、鯉魚門公園度假村300多個床位、亞博館一號及二號展館的社區隔離設施各提供約500及400張病床，但現時難以估計全民檢測中會找到多少名病人。

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記者：陳曉瑩