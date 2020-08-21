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【新冠肺炎】政府擬為將到新僱主家中工作的外傭提供檢測　料下周內展開

社會 18:18 2020/08/21

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政府擬為將到新僱主家中工作的外傭提供檢測。（資料圖片）

本港疫情未止，第三波疫情更涉及不少不明源頭個案，行政長官林鄭月娥今日（21日）下午率領6名官員公布新一輪防疫政策，其中勞工及褔利局局長羅致光透露，政府將於下周內，為外傭在到新僱主工作前提供一次性檢測。

羅致光指出，政府自3月起採取策略減少新外傭來港，並盡量減低舊外傭往來原居地，自一系列政策實施後，外傭來港數量已由日均580人，減至7月25日前平均每日100個，而從7月25日加緊檢疫措施後，外傭來港數目進一步降至每日平均30名。

羅致光又表示，政府早前為居住於職業介紹所住宿設施的外傭提供檢測，但成果並不理想，只受到1,800個檢測樣本，只有一個樣本呈陽性陽性。羅致光估計，檢測結果不理想的原因是外傭流動性高，而且非全部外傭都會入住職業介紹所的住宿設施。

為再加強對外傭的檢疫，政府將會委託承辦商於指定場所，為外傭到新僱主家中工作前提供一次性檢測，有關工作將於下周內儘早展開。

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記者：陳梓蔚

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