【香印當造】日本提子大比拼　果欄女當家：溫室或露地種植味道賣相各不同

▲ 最近日本提子當造，進濤菓欄老闆娘GiGi推介幾款提子給大家。

走一轉果欄或超市，不難發現今期最流行的水果非日本水蜜桃莫屬，但其實大熱程度叮噹馬頭的，還有同樣來自日本的提子。長野香印、岡山晴王，甚至少見的紅提Ruby Roman也有，種類繁多，讓人花多眼亂。不如請教油麻地果欄中的「進濤菓欄」女當家GiGi，推介最近有哪些當造日本靚提子。

「試過有客人問我：『為甚麼在6月買到的日本香印，跟9月時吃到的味道會不同？』更一度以為自己買到假貨。其實兩者品種無異，只是日本提子有分溫室及露地種植，當造時間不一，就會有不同味道及賣相。」專門批發日本水果的進濤菓欄老闆娘GiGi說。

▲ 進濤菓欄老闆娘GiGi說，日本香印的當造期頗長，可由5、6月至翌年1月。（曾耀輝攝）

率先上場的就是溫室提子，出產期約一、兩個月，到9月就會輪到露地提子大豐收，而所謂露地，即是在露天地方天然培植。GiGi指日本提子在8、9月大造期後，價錢亦會回落。

溫室提子的味道當然沒有露地般出色，但因為是人工培植關係，溫室的提子外形及賣相會較均勻，粒粒圓碌碌，顏色亦較鮮艷，對比天然種植的確實有些不同。

當造日本提子

在日本提子界中，GiGi說最受歡迎的品種必定是香印，產量屬青、紅、黑提子之冠，其次就是黑提及紅提。

但如要數當中最先出場的，就是大家熟悉的黑提巨峰及Pione，每年5、6月已當造。然後就是青提，如長野及山梨縣的香印，以及岡山晴王。反而紅提在日本產量稀少，選擇的人不多，較出名的就有Ruby Roman。

長野香印（$358）

特點︰花香味重、甜度較高、最大眾化

▲ 長野香印 $358（曾耀輝攝）

岡山晴王（$458）

特點：粒粒飽滿、清甜爽口、花香味較淡

▲ 岡山晴王 $458（曾耀輝攝）

岡山出產的香印會專稱為晴王，是香印界中最高級。培植上非常花工夫，一樹一梗只種一束，多於一束的話農夫定必剪去，務求將所有養份及水份供應給一束的提子。

甜度上要求也嚴謹，只有超過17度的才可稱為晴王，包裝袋上必定會找到晴王標貼，其水份是最佳，味道亦是最有保證。

Pione貓眼提子（$288）

特點：是巨峰的改良版，較巨峰甜，無核多汁，近年大熱

▲ Pione貓眼提子$288（曾耀輝攝）

Ruby Roman（$1,088）

特點：被譽為提子界Hermes，粒粒飽滿、質素頂級

▲ Ruby Roman$1,088（曾耀輝攝）

雖說是小眾，但Ruby Roman可有日本提子界Hermes的美譽，這款來自石川縣的頂級紅提，矜貴之處在於是由當地農民花了14年時間培育成的稀有品種。

每粒甜度必須超過18度，尺寸亦要逾3.1厘米才可在市面發售，2018年拍賣時更以高達8萬港元成交，堪稱為全球最貴的提子。

進濤菓欄

地址︰油麻地新填地街230號

電話：6344 4411或9542 0082（WhatsApp）

網址：www.chuntofruit.com.hk

備註：滿$300可享免費送貨

記者︰黃依情