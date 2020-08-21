【香印當造】日本香印分真假靠睇3點　果欄老闆教揀提子：愈多白霧愈新鮮

▲ 進濤菓欄老闆娘GiGi教大家如何揀當造日本靚提子，兼且提防買到冒牌貨。

最近日本提子當造，長野香印、岡山晴王、Pione貓眼提子及Ruby Roman等陸續出現市場，種類繁多，而款款來貨時賣相已非常精美，又有否任何秘訣揀到最靚的一束呢？

不如請教油麻地果欄中的「進濤菓欄」女當家GiGi，教大家如何揀當造日本靚提子，兼且提防買到冒牌貨。

▲ 提子來貨時會印有等級及房數，如6房即每箱5公斤的盒內有6束提子，數字愈細即束數愈少，相對愈大束。（曾耀輝攝）

揀提子秘技睇白霧

GiGi就教路可以3方面去衡量：

首先要睇果梗，青或綠色代表新鮮。第二要睇所有提子是否飽滿，如呈現皺皮即已收水，然後再睇顏色，愈青綠色代表愈新鮮。

▲ 揀提子首先要睇果梗，青或綠色代表新鮮。（曾耀輝攝）

她更指提子會隨着時間慢慢變黃，雖然變黃的提子是最甜，但相對較熟，不耐放。

▲ 提子外皮的白霧並非灰塵，其實愈多代表提子愈新鮮。（曾耀輝攝）

再者要睇提子外皮是否有層白霧，很多人以為這白霧是灰塵，其實代表提子非常新鮮，亦會隨擺放時間慢慢消失。如沒有的話，等於提子已擺放一段時間，較不新鮮。

她亦建議，若想延長保存期，吃時盡量別將剩低的提子拔離果梗，否則一、兩天便會壞。

慎防冒牌靠睇3點

而坊間近來常有標榜「日本香印」的提子出售，外形飽滿兼印上日文，幾可亂真。GiGi就教大家，想分真假可靠睇包裝上3點。

▲ 長野香印的包裝紙大多是橙色，必定列明日本產地。（曾耀輝攝）

1. 每束香印都包裝工整，大多以橙色紙包裹，並印上日文

2. 包裝紙上必定列明日本產地

3. 果梗上繫有標籤，同樣列明日本產地

▲ 果梗上的標籤會列明日本產地（曾耀輝攝）

進濤菓欄

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記者︰黃依情