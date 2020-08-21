何文田站發展項目獲准8月28日起復工　去年因隧道沉降超標暫停打樁工程

▲ 何文田站上蓋物業的建築工程獲准復工。（經濟日報資料圖片）

港鐵何文田站隧道去年9月因沉降紀錄超出預設，發展項目的地基打椿工程需要停工。政府今日（21日）公布，該項目的建築工程已獲准恢復進行，已暫停的建築工程將於下周五（28日）分階段復工。

政府指，有關項目的註冊承建商會先恢復於不受沉降影響範圍的工程；至於受沉降影響的範圍（即有關行人隧道附近）的建築工程，則須先完成緩解措施中的灌漿工程，並向屋宇署提交灌漿工程成效評估，只有在屋宇署滿意灌漿工程成效後，註冊承建商方可繼續餘下的工程。

政府發言人表示，屋宇署確認現時有關鐵路設施結構安全，港鐵已獲徵詢並確認復工不會對鐵路設施結構及鐵路運作安全構成影響。機電署亦已確定鐵路保持安全運作，港鐵公司有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。

發言人稱，有關項目的註冊結構工程師已進行全面及詳細的工程學分析，分析結果顯示行人隧道範圍的預計沉降幅度在71毫米內，此沉降幅度對行人隧道的結構安全不會造成影響，有關結果獲土木工程拓展署及屋宇署接納。港鐵公司亦指，暫時停工指標不會影響鐵路運作安全。

因應何文田站的情況，屋宇署在批准有關打樁及挖掘工程的修訂圖則時已施加額外條件，要求進行餘下工程時必須採取一系列措施，以加強地盤監督及工程安全。屋宇署、機電署及港鐵公司會繼續密切監察有關情況，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全。

翻查資料，何文田站1期上蓋項目由高銀金融主席潘蘇通私人持有，正興建5座住宅大廈，樓高約24至25層，另設兩座會所，預計興建800至1000伙，料2022年完工。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩