【珍惜所有】2兒子爭玩具掟爛新電視　港媽感慨物質富裕反不懂珍惜

▲ 一名港媽在網上發文表示兒子為爭玩具破壞電視機，心痛孩子不懂珍惜所有。

現今小朋友生活在物質豐盛的社會，很多東西垂手可得，變得不懂珍惜。一名2子之母在網上有感而發，指兒子最近因爭玩具，掟爛了新買的電視機，令她感到非常難過。自己小時候家貧，一部二手電視壞了又修，斷斷續續用了20年，如今生活富足，卻反令孩子不懂珍惜。

該名2孩港媽Emilia在facebook群組《家居裝修分享谷》上載了一張「爆mon」電視機相片，並發文慨嘆兒子不懂珍惜所有，令她非常難過。

她小時候家裏很窮，一部電視用了20年，但今時今日物質太富裕，反而令小朋友不懂珍惜。她回憶80年代小時候家貧，父母為了讓孩子可以看電視，花數百元買了部二手電視機回來，對一家來說已不算便宜，故一家人非常珍惜。

壞了又修，修了又壞，但這樣斷斷續續地，用了20年，陪伴了我們的成長。

曾偷看電視遭爸爸體罰

想當年每逢考試，爸爸便把電視機收到衣櫃裡，Emilia曾於10歲那年，與妹妹合力把電視搬出來，在爸媽下班回來前，趕緊放回衣櫃，沒料到爸媽仍發現她們偷看電視，對她們施以體罰。

終於有次他們回來，發現電視還是暖暖的，氣怒之下，把我暴打了一頓。我從來沒有想像過他們那刻的心情。

心痛孩子物質富裕不懂珍惜

最近她終於明白當年爸媽的心情，上周她收到工人傳來的照片，見到只用了半年的電視機，遭兩名兒子爭玩具時破壞，令她頓時感到心碎，猶如這部電視機一樣。

她解釋過去6年，家裡都沒有電視，自搬到新居之後，她很嚮往一家人坐低一起看電影傾偈，而且購買這部電視前，是她思前想後，等到減價才捨得買回家，想不到用了半年就報銷。她強調不是金錢問題，而是心痛孩子不懂珍惜這個家。

我很難過，難過他們不懂珍惜，難過他們天天在家虛度光陰，難過物質的富裕，反而成為了他們不上進的原因，看着他們每天打架、看電視，責罵和講道理都是徒然，我只能夠束手無策地嘆息。

網民建議保留爛電視作警惕

網民亦對此有感而發，認同今天的孩子太幸福，不太珍惜所有，「他們今天垂手可得的東西，我們兒時的奢侈物品」，並建議港媽不必買新機，由得部爛電視放於原位，下次再用孩子的利市錢補貼購買，以警醒孩子。

有人則認為港媽太緊張，每個年代都有不同挑戰，並質疑是港媽的教導出了問題。港媽解釋每個父母都是邊做邊學，兒子的心地不壞，會好好教導他們要學懂珍惜。

【文章獲Emilia Chan授權轉載輯錄】

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責任編輯︰林綺玲