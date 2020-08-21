母親疑雀友出千教唆兒子搶劫    16歲男童等人罪成候判

▲ 16歲男童疑被母教唆搶劫雀友，案件於區域法院經審訊後，被裁定罪成，還押候判。(資料圖片)

16歲男童疑聽從母親指示，與6名男子於深水埗搶劫母親的雀友，搶去逾8,000元。16歲兒子及2名涉案被告否認搶劫罪，案件早前於區域法院經審訊後，今（21日）被裁定罪成，還押至9月10日判刑；男童母親及兩名同案被告早前已認罪。法官指，污點證人作供時態度真誠率直，面對辯方盤問時沒有動搖，亦沒有嘗試掩飾自己案發時的行徑，認為他誠實可靠。

涉案被告依次為周愛秀（48歲）、其16歲兒子、15歲男童、16歲男童、17歲少年、另一名15歲男童、陳國輝（18歲）及張子軒（20歲）。首5名被告被控1項搶劫罪，其餘3名被告則與周、其中1名15歲男童及17歲少年同被控1項企圖搶劫罪；周、陳及其中一名15歲男童早前認罪，其餘5人則否認控罪受審。

案件早前於區域法院進行審訊，其中企圖搶劫一罪，控方依賴各被告警誡下的招認，但辯方就警誡下招認的自願性提出爭議，法庭最終拒絕接納控方這方面的證供，並裁定企圖搶劫一罪表證不成立，第6及第8被告遂脫罪。

案件今移師至沙田裁判法院進行裁決，暫委法官裁決時指，控方傳召了事主作供，以及早前認罪的15歲被告作污點證人，其中污點證人的證供清楚直接，證供沒有不合理的地方，證人面對辯方盤問時亦沒有動搖。

暫委法官指，當被問到案發經過時，證人供稱當時自己是負責搶走事主手袋及取出金錢，並沒有嘗試掩飾自己案發時的行徑，法官認為證人作供時的態度直實率直，沒有掩飾自己的參與或誇大其他被告的行為。

暫委法官續指，雖然污點證人庭上證供與他的書面供詞有細節上有不同，但考慮到案發已1年多，而且證人年僅15歲，忘記一些細節並不影響其可信性，裁定污點證人誠實可靠，又指雖然污點證人供稱，搶劫時第2被告，即首被告16歲兒子沒有身處現場，但考慮到事發前第2被告與其他人一同尾隨事主，案發後亦有獲分款項，可以確立第2被告有參與搶劫，法官最終裁定案中第2、4及5被告均罪成。

法官押後案件至9月10日判刑，屆時再聽取辯方求情，期間為各人索取報告，污點證人及早前認罪的陳獲准保釋候判，其餘被告則須還柙。

控方案情指，各被告案發時於Whatsapp使用名為「做嘢」的群組溝通，除了周以外，各被告於2018年12月16日深夜時份，在深水埗褔華街91號5樓搶劫事主陸澤菊，各被告當時戴口罩，兩人從後掩陸的嘴巴及箍着雙臂，15歲被告再搶去陸的手袋及取出金錢。

首被告被捕後，警誡下承認與兩名事主打麻雀輸錢，認為兩名事主打麻雀時作弊，因而指使其他被告搶回金錢。

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記者：王仁昌