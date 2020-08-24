【網上授課】福建附小網上授課學習表現評估　校長：學生整體的合格率達73.5%

▲ 福建附小在6月復課後，對學生進行測試，評估網上授課與面對面教學的效能。（相片由學校提供）

新冠肺炎疫情於5月稍為緩和，全港高小在6月復課，不料短期復課後香港第三波疫情爆發，學校最終要提前放暑假。在停課期間，位於觀塘區的直資小學福建中學附屬學校（下稱福附）以拍攝段片及實時錄影上課，讓同學跟上學習進度。

▲ 福建中學附屬學校於復課第三天起進行評估，以測試學生在停課期間，僅接受電子教學下的學習進度，結果發現，學生的整體合格率達73.5%。（相片由學校提供）

該校在復課後評估學生接受網上授課的成效，比較面對面授課的成績後，竟發現學生們在網上授課下成績能達7成，配合復課後重溫教學內容，學生的合格率達去年同期成績。

鑑於以往流感在港肆虐，教育局曾宣布停課，福附曾以拍片授課，貼近教學進度，因此突然其來的疫情對該校的影響不大，校長徐區懿華表示，

小三至小六學生每人均有一部手提電腦，早已習慣使用網上授課。

測試學生接受網上授課的效能

福附於6月復課後的首兩天不授課，主要以照顧學生情緒為主，讓他們迎接做好迎接上課的心情。而第3天起，學校使用去年的期終試卷，在沒有溫習及通知下測試全校學生於中、英、數及主題研習科的學習表現，了解學生於停課期間的學習情況。徐校長表示，「以去年的試卷測試學生的能力最貼切，學校也知道學生在疫情下的實力。」

測試結果發現，在接受電子教學的學習下，學生整體的合格率達73.5%，經過復課後三至四星期的時間，學生再接受學年期終大考，整體合格率調升至89.3%，徐校長指有個別班別更超過90%合格率，貼近以往正常考試的合格率。

▲ 福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，校方會根據是次評估結果，研究改善新學年的網上教學。（相片由學校提供）

教學短片一般為15分鐘

福附在疫情間採用網上教學，主要以拍攝教學短片及Zoom實時視像形式，有關的教學短片經過各科老師共同合作拍攝，及後會經級統籌、科主任、負責學與教的總管同事等，檢視教學短片的質素。徐校長表示，

由於小朋友面對電腦的專注力通常只有15分鐘，家長亦擔心學生的視力受網上授課影響，所以學校錄製的短片一般為15分鐘，以25分鐘為上限。

另外，學校以Zoom實時視像進行班主任課，讓老師與學生們互動，作即時溝通，紓緩學生的壓力，也能解答他們在學習上遇到的問題。

▲ 老師們拍攝課堂教學短片時，間中會引入角色扮演或布偶劇等，以增加趣味性。（相片由學校提供）

升小四生：教學短片可重複播放

來年升小四的學生吳諾軒表示，教學短片的好處是可重複播放，「聽不清楚、溫習的時候可以隨意停下，也可多次重播。」不過，他指出，看教學短片時遇上問題則未能即時向老師提問，但老師會透過電話或電郵回答學生。他坦言，「面授課程會令他較為專心，Zoom上課同學們都會較不專心。」

▲ 福建中學附屬學校準小四生吳諾軒稱網上授課能重複播放教學短片。（相片由學校提供）

網上授課對數學課影響較大

而校方評估成績後發現，學生透過網上授課在語文科及常識科的影響較小，反而數學科的影響較大，副校長程志祥表示，來年望在數學科加入更多實時網課，「在Zoom課堂中集中處理學生的學習難點，深化跟進」。他認為建立數學基礎甚為重要，老師來年會先鞏固學生的知識點，再開展下一個課題。

小一新生是來年最大挑戰

教育局早前宣布來年中小學繼續採用網上授課，徐校長表示，學校來年另一大挑戰是如何讓準小一生融入校園，「新生不認識校園文化，不認識老師，加上K3幾乎沒有上課，較難一時間接受所有新事物。」所以，福附在暑假期間已召開小一家長會，支援家長網上授課的技術，徐校長指出，

小一生會分4至5人一組，共5至6組，每組分時段與老師玩遊戲互動，加強同學之間的認識，待復課後回到學校亦能有相識的同學們。

疫情改變面試方式

福附來年小一開設132個學位，今年的申請情況與去年相約。疫情下，學校更改面試形式為Zoom實時面試，徐校長指，「不選擇拍片是希望小朋友靠自己完成面試，直接透過電腦聊天，讓學生表達自己。」她又提醒家長，因學校為英文學校，英文面試非常重要。

學校向有需要學生提供學費減免

疫情當道，福附為學生家長提供學費特別減免，學校明白家長在疫情下面對龐大的經濟壓力，徐校長不希望學生因經濟問題影響他們的學習機會，故向校董會提出學費特別減免計劃，以後·得到校董支持，「有家長得到最高的資助額為全免」。

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記者：梁節儀