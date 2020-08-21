【全民檢測】有私營實驗室將24小時運作助化驗樣本　料最快一日知檢測結果

▲ 政府將採用採用鼻腔及咽喉拭子樣本作全民檢測。（陳靜儀攝）

本港疫情未止，政府公布，9月1日開始新冠病毒全民檢測，採樣中心朝8晚8開放，當局爭取2星期內完成，同時加入其他公職人員協助追蹤個案。康健國際醫療集團營運總監梁國齡醫生今日（21日）指會全力協助檢測計劃，又呼籲市民參加，指雖然檢測未必能找到所有患者，但最理想的做法是「搵得一個得一個」。他又提到化驗室無能力留取市民的DNA樣本，籲市民無須因為怕個人基因被盜取而抗拒測試。

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檢測助截斷隱形傳播鏈 籲市民無須抗拒測試

梁國齡醫生指全民檢測最大作用是助找到社區中的無病徵患者，以截斷隱形傳播鏈，又提到現時已經不單是醫療問題，疫情已成公共衞生課題。他續指提醒青年人不要因為年紀輕就掉以輕心，因為若有親戚長輩若受感染則會有生命危險。梁國提到據了解，負責採樣的人員會分兩更工作，約10多人為一組，由組長、副組長等人組成，事前會有採樣相關訓練。

▲ 梁國齡醫生指全民檢測最大作用是助找到社區中的無病徵患者，以截斷隱形傳播鏈。（ 陳靜儀攝）

提到曾有謠言指市民的基因有機會被化驗一方備用，怕個人基因會被用作共他用途而拒抗檢測，梁國齡回應說保證事情不會在化驗室中發生，形容「化驗室無能力留取市民的DNA樣本」，而負責檢測的人員只知樣本樽身編號，難以分辦樣本的身份。他續提到在完成檢測後，相關的樣本亦會以醫療廢物方式處理，希望計劃可讓更多香港化驗所參與，認為若相關持份者出來交代清楚樣本去向，就可以釋除市民擔憂。

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有本地實驗室24小時無間斷式檢測樣本

香港醫務化驗所總會主席李偉振提到，現時的檢測方法從原本的深喉唾液換成鼻咽拭子測試，指兩者的準成度雖然也達6至7成，但化驗人員在處理深喉唾液樣本時往往比較需時。他提到採樣深喉唾液檢測時容易採到患者的痰，此時需要先液化後才可檢測，較為浪費時間，故鼻咽拭子較符合全民檢測的需求。此外，鼻咽拭子可混樣作檢驗，需時較少。

他續提到有本地實驗室將分成3組，以24小時無間斷式運作，為市民檢測樣本，預料抽取市民樣本進行化驗後，最快可一日後知結果。

▲ 香港醫務化驗所總會主席李偉振指，鼻咽拭子較符合全民檢測的需求。（ 陳靜儀攝）

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記者：郭家穎