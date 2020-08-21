【新冠肺炎】工聯會促推第三輪防疫抗疫基金　籲發放失業現金津貼

▲ 工聯會促政府儘快推出第三輪防疫抗疫基金。（林曉君攝）

工聯會今日（21日）就第三輪防疫抗疫基金會見政務司司長張建宗，並提出支援勞工的建議，包括發放為期半年、每月9000元的失業或停工現金津貼。

工聯會理事長黃國表示，希望政府延長部分有效、受歡迎的抗疫措施，包括旅遊業支援計劃、清潔保安的「抗疫辛勞計劃」。

黃國續稱，前兩輪防疫抗疫基金存有遺漏，工聯會就此提出多項建議，例如針對失業和停工僱員，即時發放失業、停工現金津貼每月最高9000元；向受疫情影響的重災行業，如旅遊、飲食、零售等行業約140萬面對開工不足、收入大減的僱員，發放10000元津貼；同時，政府應積極創造更多臨時職位。

另外，工聯會副理事長、立法會議員麥美娟希望，政府儘快推出第三輪防疫抗疫基金，向立法會財委會申請撥款，若需加開會議，工聯會一定會配合。

麥美娟又表示，政府應參考新加坡做法，建議分三階段安排經濟活動有序復甦，措施包括：推行全民檢測、以病毒接觸警示程式助有序恢復經濟活動、儘快推展跨境健康碼及研發及預訂疫苗等。

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記者：林曉君