港府增聘人手搞全民檢測 中心主管時薪900元

▲ 港府推出全民自願檢測，立即去信各部門首長招聘高薪臨時工幫手。

港府今日宣佈展開全民自願檢測，港府立即增聘人手設立多個臨時職位。其中，最高薪的中心主任，時薪達900元。根據公務員事務科致各常任秘書長及部門首長的通告，邀請常秘及部門首長，委派在任或退休公務員，協助建立社區檢測中心。通告發給每名公務員，看誰有興趣參與？

其中，待遇最佳是中心主管( CS, Centre Supervisor )，主管整個社區檢測中心及管理中心的運作，例如員工出席、工作流程、回應查詢、處理投訴、控制人流等。以時薪900元。這職位要總薪級表45點或同級，才可以申請。

至於助理中心主管(ACS , Assistant Centre Supervisor)，時薪540元，亦相當可觀。該職位需要協助中心主任，管理社區檢測中心。該職位供總薪級表34點或相等人士申請。

登記主任(RO, Registration Officer)時薪360元，主要協助公眾網上登記，及執行中心主管的指示。時薪360元。該職位供總薪級表1點或相等的人士申請。

最後是工作人員，(WM, Workman)時薪200元，工作是簡單的清潔、消毒及收發等，及執行中心主管的指示。待遇是時薪200元。有關職位，供總薪級表1點及第一標準薪級表人士申請。

有官場中人指，相關臨時工，可以只做一至兩星期，6小時一更，但以時薪計的確相當高，相信有不少公務員或退任公務員應聘。