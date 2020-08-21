民研稱昨收到民主派聯絡 商討有關會否留任議會民調

民主黨昨日表示，將邀請具認受性的機構進行民調，決定泛民議員去留。香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀稱，昨日收到民主派人士聯絡，商討有關進行決定民主派會否留任議會的民調，表示目前雙方正在商討中，未確認正式委託。

民主黨主席胡志偉今早接受電台訪問時表示，民主黨在兩難下，傾向接受延任能承擔更大政治責任，認為可避免議會真空帶來不可修補的後遺症。他指出，自從表態傾向接受延任後，坊間有很大意見認為，不是民主派願意承擔政治責任，就會得到市民的欣賞，亦要有民意基礎。

胡志偉表示，希望掌握全面資訊下的民調結果，讓民主黨跟從，相信可透過民調，解開民主派內因激烈爭論而出現的困擾，表示會要求民調機構，就結果作分析報告，強調民主黨會按民意作決定，不會自行演繹民調數據。

民主黨立法會議員涂謹申接受另一個電台節目訪問時表示，對民主派內有其他議員都支持透過民調決定去留感到高興，認為民調較網上投票更有公信力，可行性亦更高，希望透過民調得出各方都能接受的結論，讓各方服氣，強調團結很重要，



公民黨昨表示，會跟從由民主黨透過民調決定是否接受立法會延任一年。

公民黨黨魁楊岳橋在今早在電台節目表示，主張去與留的意見各有道理，形容爭拗的情況如同英國脫勾爭論般，希望能盡量理解不同意見的想法，認為透過民調尋找主流意見，是最好和有公信力的做法。

他表示，民主派在2016年選舉後，不是議會多數，但是否代表沒有取得過半數議席，就不應加入立法會。他又以去年阻擋修訂《逃犯條例》通過一事為例，顯示議會結合民間的力量，反問是否未能過半數，就需要放棄議會陣地，令立法會失去反對聲音。他重申，公民黨傾向支持延任，認為留任更有利，亦願意接受辯論講述他們的看法。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強指出，根據民主派以往歷史，民調結果並非民主派作決定的唯一標準，認為民主派未來進行有關是否留任議會討論時，可考慮其他原素，例如外界對民主派議會路線的討論。

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責任編輯：尹櫻霖