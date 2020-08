【努力追夢】父母擔心藝術沒出路女生堅持圓夢　考取全額獎學金赴英進修舞台設計

▲ Agnes謂,現時對舞台及服裝設計最着迷,也更加堅定了在這個領域繼續學習的決心。(湯炳強攝)

有不少富藝術天份同學,因擔心出路而選擇讀較實際的學科,19歲的楊卓恩(Agnes)在國際學校 year 11 時愛上舞台設計,選擇堅持信念,走藝術的路,她本已獲兩間英國名大學心理學系錄取,因考獲藝術獎學金的全費資助,讓她說服家人完成修讀舞台設計的夢想。

自小喜歡繪畫的Agnes是2018年「九龍倉藝術獎學金計劃」得主,獲全費資助入讀英國倫敦藝術大學(University of the Arts London,UAL)的Wimbledon College of Arts舞台設計系,9月升讀大二。獎學金計劃是在全港中學生繪畫比賽獲獎人中選拔學生,Agnes到參加第3次比賽時終於入圍,並獲頒全額獎學金。她謂因家人不太想她讀藝術,故當年她同時報讀英國大學的心理學系。

我中學有選修心理學,成績也不錯。當時已獲兩間英國名校取錄,但當我知道考到獎學金,能讓家人減少經濟負擔,便決心修讀自己最心儀的科目。

▲ 在當地有愉快的學校生活。

中學參與舞台布景

就讀國際學校的Agnes對舞台設計的興趣始於Year 11,她謂當時因為要作升學準備,開始搜集不同的大學課程,發現舞台設計這個範疇特特別,繼而向學校的藝術科老師求教,老師讓她參與學校當年的音樂劇《Fiddler on the Roof》擔任舞台設計師,從實踐中理解這個行業,她笑謂之前她連一齣劇也沒看過,要主動去圖書館找書看。

▲ 在中學時她兩度為學校舞台劇設計舞台布景。(受訪者提供)

Year 11的暑假,她又繼續參加演藝學院的音樂劇《Cinderella》製作,負責預備戲服,了解到舞台製作的緊湊節拍。但也感到行業不太適合自己,想嘗試找尋海外舞台製作的相關升學機會,希望能嘗試不同類型的製作。她當時希望到英國或美國升學。可是,美國大學比較少提供舞台設計相關學科,於是報讀倫敦 Wimbledon College of Art,並獲得取錄。

初到倫敦,最難適應的是生活瑣事,例如開設銀行戶口。她剛到英國時未滿18歲,無法開銀行戶口,匯款又未到,曾試過靠20英鎊過一星期。她謂自己性格較內向,初到英國也沒甚麼朋友,第一年差不多完全沒有外出看劇,只埋首學業,白白錯失了身處倫敦,劇院林立的學習機會。後來經過本身是舞台設計師的老師鼓勵,知道舞台設計不能只從課堂裏學習,而是要透過觀看實際演出獲得靈感與經驗。之後主動多看演出,老師建議她把其中的觀察繪畫下來,作為日後的靈感。

培養分析文本能力

卓恩解釋,UAL課程要求學生先修畢 1 年基礎課程,再銜接 3 年學位課程。基礎課程每星期上課3天,主要教授不同的舞台設計技巧,例如服裝、模型和面具製作等。老師會要求學生透過不同的分組練習,運用不同技巧完成project。學位課程則包括講學和以技巧為中心的workshops,同時加入每星期一節的理論課,增強同學閱讀、分析文本的能力。

例如會一起研究一套歌劇,先分成小組,各自就劇本進行資料蒐集,再在課堂上分享、討論。這種學習對我有很大幫助,因為從別人的演繹中經常能夠發現自己遺漏的角度和資料,從而豐富後來的設計。也許因為大家也很熱愛所讀的科目,同學之間有互助的風氣,下課後經常討論大家的作品,也很期待課堂上一起看大家的成品,互相給予意見,一起改善。

▲ The Impossible City 是她以九龍城寨為靈感的模型創作。(受訪者提供)

另外,課程很着重學生的自主性,如果他們對舞台設計的特定範疇有興趣,可以自行找相關的老師,制定專門的學習日程。Agnes謂,老師們很樂意就每位學生的興趣,提供不同的指導,前提是學生必須主動蒐集資料,知道自己的專門興趣。同時,學校經常邀請不同的講者分享不同專業的知識,雖然這些講座並不計分,但學生可以因應自己的興趣參與,豐富所學。

劇院文化與啟發

倫敦本身也是戲劇天堂,著名的 West End 劇院林立,繪炙人口的戲碼天天上演,她謂英國向學生提供非常優惠的學生票,第二年她便因此看了很多齣劇。

學生的功課之一是現場記錄舞台變化,繪畫記錄,若能在最有利座位,才看到最多,有些名劇票價是過百磅,但我只用30磅,便坐到前5排,目睹所有場景布置、機關,愈多看愈累積靈感。

▲ 學生的功課之一是現場記錄舞台變化,繪畫記錄。(受訪者提供)

▲ 英國向學生提供非常優惠的學生票,第二年她便因此看了很多齣劇。(受訪者攝)

她謂老師都是行內人士,讓她了解到怎樣把舞台成形的過程。

老師正進行的工作,便是真實的教材,我們曾現場目睹其設計,並實地吸收理念想法,其製作上的考量;另一位老師因應疫情下,製作團隊沒法見面,故要透過用電子方案溝通和策劃,這些示範對我們非常有用。也有試過跟老師看公演,實地考察他的舞台設計,即席討論,令我感受到學習是非常接軌。

談到最深刻的一份功課,是她第一年為歌劇《 Porgy & Bess 》的設計,故事寫於 1925 年,發生在非洲的一條村落,乍聽下去把村屋做出來當成背景便是了。

當時查考資料,也看了這齣劇,發現故事由美國白人創作,故事情節是作者對黑人生活的想像,而非親身體驗。加上美國種族問題嚴重,白人作者對黑人的描述有時流於想像,最後我放棄了寫實的設計,把整間屋懸空,用比較抽象的風格去表達劇本的時代背景。

▲ Agnes在創作 Porgy & Bess 歌劇舞台背景時的資料蒐集與草圖。(受訪者提供)

她謂現時對舞台及服裝設計最着迷,也更加堅定了在這個領域繼續學習的決心。

因升上學位課程後,學校鼓勵同學與團隊多加溝通,發展出自己對劇本的理解,從而設計最適合的舞台背景,過程中注重啟發及批判思考。

九龍倉藝術獎學金計劃

「九龍倉全港中學生繪畫比賽」一年一度舉辦,開放予全港就讀中一至中六的全日制學生參加,旨在推廣藝術及激發本地中學生的創意。



得獎者除獲贈現金獎及書券外,亦有機會獲邀參加海外藝術文化交流團。今年由於疫情關係,大會特意安排獲獎同學參加由佳士得教育學院主辦的線上課程,向業內專家學習現當代藝術、經典油畫、珠寶設計等知識。



另外,「九龍倉藝術獎學金計劃」自2013年設立,大會在比賽中的入圍學生中選拔對藝術有熱誠的學生,給予全額學費資助,至今已有 17 位同學獲得獎學金,留學海外或本地大學,修讀跟藝術創作相關的學士學位課程。

九龍倉表示,選擇給予奬學金,並非取決於面試,而是全盤考慮,包括同學作品集、個人經歷、經濟條件,其報讀學校能否令同學有最好發揮等等,去全方位了解才作出決定。

新一屆中學生繪畫比賽詳情將於稍後於以下網址公布