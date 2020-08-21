裁判官判決惹批評　大律師公會：尊重法院裁決、審慎克制

大律師公會今日（21日）發聲明，稱有裁判官就刑事審訊作出事實裁決時，因質疑警員證供可信性而被批評，而以往裁判官或法官，裁定警員證供可信時，也曾受到類似的批評，呼籲公眾尊重法院的裁決，並審慎克制。

大律師公會稱，法官及裁判官，和陪審團聽取證據，以裁定被告是否干犯控罪，過程涉及事實裁決，一般會根據各種因素，去決定證人是否可信，例如證人證詞有否與其他證據抵觸、證人態度及舉止等，法官或會裁定證人不誠實，過程適用於所有證人，包括一般市民及警察。

公會續指，下級法院的法官及裁判官，有責任裁定證人可信與否，以便日後的上訴或覆核中，裁定該事實裁決是否有充足的依據支持，呼籲公眾尊重法院的裁決，並審慎克制，以免干預司法機構行使 《基本法》下所保障的獨立司法權。

裁判官何俊堯於上星期，審訊東區區議員仇栩欣襲警案時，曾批評作供警員「大話冚大話」。立法會議員葛珮帆之後稱收到大量市民投訴，不滿何俊堯裁判官處理反修例案件立場偏頗、裁決不公，並去信首席法官馬道立，要求嚴肅跟進。

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責任編輯：陳宛彤