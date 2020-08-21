25歲入境處女文書助理被警方拘捕　涉利用入境處系統助「起底」

▲ 網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組譚威信警司（中）交待案情。（曾秋文攝）

昨日（20日）網上流傳一段影片，指一名女子在灣仔被多人拉扯及帶上一輛黑色七人車，期間女子多次高呼「救命」，事件引起爭議，有人質疑是警方「綁架」市民。警方昨於社交平台澄清當時為合法拘捕行動，人員已經明確向被捕人展示委任證，以及告知其被捕原因，並作出嚴厲譴責。警方今（21日）交代案情。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，警方昨晨拘捕一名25歲女入境處文書助理，涉嫌在過去一年多進行網上起底及非法使用入境處電腦系統，取得被起底人士資料後，向某社交平台的起底頻道負責人發放資料，以助進行「起底」。警方調查後昨日早上在灣仔區拘捕該名女子。

被捕女子在入境處入職約2年，警方相信有關資料是她經由入境處系統不法獲取，於是與入境處商討及獲得對方協助下，採取拘捕行動。她涉嫌公職人員行為失當、有犯罪或不誠實意圖而取用電腦，以及違反高等法院於去年10月頒布、關於禁止披露警務人員及其家人資料的臨時禁制令。警方仍在調查案件，她暫被控公職人員行為失當，以及串謀他人有犯罪或不誠實意圖而取用電腦，案件明天(22日)於東區裁判法院提堂。

警方指，經統計，受害人約有3800人，包括警員、公務員、法官、法律界人士、立法會議員、區議員等，受害人受到不同程度的滋擾，包括電話滋擾、惡作劇、被盜取資料申請貸款及器官捐贈。

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記者：曾秋文