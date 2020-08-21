新巴、城巴易主Templewater Bravo承諾員工三大保障　未提車費調整

▲ 善水資本承諾與新巴及城巴管理團隊和員工繼續合作，以維持新巴及城巴的營運和推動業務增長。

由Templewater Bravo Holdings Limited牽頭的國際財團，聯同營運夥伴Ascendal Group Limited和投資夥伴漢思能源有限公司，從新創建集團有限公司 購入「新巴」)及「城巴」的全部權益，總作價為32億港元，財團承諾收購後會為員工提供三大保障。

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新巴及城巴共有逾5,000名員工，營運涉約200條路線及擁有一支超過1,700架巴士的車隊，每日服務約100萬人次。Templewater Bravo指雖然目前的經營環境因疫情而變得困難，但將盡最大的努力確保業務運作如常。收購後，Templewater Bravo將持有新巴及城巴超過90%權益，而新巴及城巴之現有營運模式將維持不變，員工目前薪酬待遇、僱傭條款，以至福利將會維持，以達致「保就業，保薪酬，保福利」的目標。

新創建集團行政總裁馬紹祥先生表示，是次交易符合集團透過優化業務組合以達致長遠可持續增長的發展策略，並體現審慎的風險管理，為各持份者創造價值。是次交易所得的額外財務資源，有助集團在穩固基礎之上捕捉機遇。

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責任編輯：郭家穎