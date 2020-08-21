【新冠肺炎】食環署將優化餐飲處所資助計劃　合資格人士將可於8月25日至9月14日間提出申請

▲ 食環署將優化餐飲處所資助計劃。（資料圖片）

鑑於疫情仍然嚴峻，食肆持續受到社交距離措施影響。食環署今日（21日）公布，優化「防疫抗疫基金」下的餐飲處所資助計劃，以幫助合資格申請該計劃但沒有申請首筆資助的食肆。符合該計劃申請資格的四類食肆持牌人將可於8月25日至9月14日期間提出申請。

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優化計劃將開放予符合該計劃申請資格但從未申請首筆資助的普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人，包括曾申領「保就業」計劃下第一筆工資補貼但不會申請其第二筆工資補貼的相關食物業持牌人申請，有關申請人須仍在營運中。獲批核後，食環署會向申請人按其處所面積發放12.5萬元至110萬元資助，用作支援其申請獲批後的三個月（即今年9月至11月）內支付員工薪酬。



為免被濫用，申請人在提交申請時必須：

承諾在收到資助的三個月內不會裁員；

承諾就有關月份不少於八成的資助額會用於支付二○二○年九至十一月在該持牌處所工作的員工薪金；

承諾就資助涵蓋的每一個月，均須在指明期間內提交其員工薪金總額及受薪員工總人數的經執業會計師發出的證明書；

提交二○二○年三月其員工薪金總額及員工總人數（不論受薪與否）經執業會計師發出的證明書，以供在發放資助後審查遵行規定的情況；及

聲明沒有／不會向「保就業」計劃提交第二期工資補貼的申請，以防止雙重受惠

優化計劃的申請表格可在食環署網頁（www.fehd.gov.hk）下載，或於食環署各分區環境衞生辦事處索取。合資格食物業牌照持有人可親身或以郵寄方式向食環署分區環境衞生辦事處遞交申請，亦可透過食環署網頁遞交資助申請。

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責任編輯：郭家穎