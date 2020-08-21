城大校方指學生會帳目持續不清　停止代收會費

▲ 城大校方停止代學生會收取會費。（資料圖片）

香港城市大學校方停止代學生會收取會費，被學生會批評以行政打壓學生會運作。校方向全體師生發通告則解釋，指學生會財務管理情況持續欠佳，對其積習已久的財務管理問題表示強烈關注，因而暫停代收會費。

城大學務長崔永康在通告中表示，校方自2013年起已關注學生會財務問題，時任城大輔導長於2013年1月3日聯同學生發展處處長，曾會見學生會代表對財務管理表達深切關注。在會議中校方已清楚表明，校方在代學生會收取會費的同時，有責任確保學生會妥善運用資金及存有紀錄；如學生會未能根據時間表就各項具體要求作出改善，包括重新委任核數師、會計師等專業人士核實其帳目，並提交完整財務報告，校方日後將不再代學生會收取會費。



通告又指，學生會至今仍未提交經由核數師簽署的財務報告，而學生會為獨立於城大的校外註冊社團，與大學的財務處並無從屬關係。過去校方亦已多次提醒學生會必須從速糾正有關問題。時任學務長及財務處去年再次與學生會商討有關事宜，學生會承諾作出改善並同意自行處理會費事宜，經早前與本屆學生會進一步商討後，學生會將自行招收會員及收會費。

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責任編輯：蘇文軒