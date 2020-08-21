【失業人士】張建宗籲青年求職勿揀擇　「洗碗也是工作經驗」

▲ 張建宗表示政府已針對性在「防疫抗疫基金」下推出「創職位」措施，當中包括不少適合青年人的空缺。

疫情重擊，本港最新失業率為6.1%，不少學生一畢業即失業，8月21日的青年發展委員會網上會議上，有大學畢業生表示求職難，政務司司長張建宗回應時呼籲年輕人勿揀擇，「洗碗也是工作經驗」，青年人要做好期望管理。

【限聚令】陳肇始：確診數字持續下降才會放寬防疫措施

一名中大歷史系應屆畢業生稱，由去年11月起，寄出70多份履歷表，但很多都沒回音，認為文科較難與商科或理科競爭。張建宗回應表示，僱主請人是視乎態度及貢獻，呼籲年輕人不要「揀擇」，做好期望管理，又指洗碗也是工作經驗。

張建宗表示，特區政府已針對性在「防疫抗疫基金」下推出「創職位」措施，當中包括不少適合青年人的空缺。他希望，透過是次會議，促進相關政策局和持份者協作，聆聽青年人的心聲，深入探討如何進一步協助他們就業，從而更有效回應他們的需要。張建宗強調，提供就業機會不能單靠政府，龐大的私人市場更為重要。他呼籲商界和私人企業積極聘請本港青年人，給予他們發展和向上流動的機會。

▲ 張建宗呼籲青年求職時，要做好期望管理。（短片截圖）

【一文看清全民檢測】預約方法、鼻腔及咽喉拭子樣本取樣方式 計劃不適合6歲以下兒童

另外，為照顧應屆中學畢業生的需要，政府將增撥資源以提升「青年生涯規劃活動資助計劃」，加強與非政府機構合作，為青年人提供更深入的個人輔導支援服務。勞工處亦會增撥資源，向參加「展翅青見計劃」的青年人發放最多12,000元留任津貼，以鼓勵他們接受及完成在職培訓，從而穩定就業。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林曉君