衝擊令逃犯條例暫緩？　羅致光稱是迷信

▲ 民陣在去年6月9日發起反修例大遊行。（經濟日報資料圖片）

去年的《逃犯條例》引發大型社會事件，相信不少市民認為去年6月12日暴力示威者衝擊立法會，最終政府宣布暫緩修例。可是，勞工及福利局局長羅致光接受電台訪問稱，政府當日暫緩修例並非該衝突所致，外界認為暴力令政府改變決定是迷信。

修訂《逃犯條例》原本在去年6月12日恢復二讀，民陣早在3日前（9日）號召大型遊行，但政府於遊行後以新聞稿（政府回應遊行全文）回應遊行人士訴求，表明「6月12日在立法會恢復二讀辯論」，而6月12日當日，立法會一帶有衝突令會議無法舉行，政府遂於15日宣布暫緩。

羅致光表示，暫緩修例並非因為12日發生的事情，而是9日的事情影響到暫緩的公布，但政府不能在瞬間作決定，碰巧在某件事情發生後公布。

他又指，大家將因果關係看得太簡單，會容易產生迷信，強調很多時政府早已作決定，只是需要時間公布，讓大家誤以為衝擊立法會、數以百萬計人上街，就能夠改變政府決定，形容上述社會現象，是完全以迷信形成。

不過，有政界中人指，在6月12日的翌日，由於立法會被大批示威者包圍，令交通受阻，所以建制派立法會議員當日仍研究如何開會，包括在警署集合，一度打算在警方開路下進入大樓，但結果沒有舉行會議；如今，羅致光稱，政府於15日宣布暫緩修例，是由於和平示威而非暴力抗爭，可能是想提醒大家，和平表達訴求足以令政府聽聆民意，不希望大家採取過激手法。

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