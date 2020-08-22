【全民檢測】陳肇始指現難預料參與人數　強調參與人數越多對控制疫情越理想

▲ 陳肇始稱，現時難以預計全民檢測的參加人數。（資料圖片）

港府昨公布普及社區檢測計劃將於下月一日展開，為期7日。食物及衞生局局長陳肇始表示，現時難以預料參加檢測的人數，強調參與普及檢測人數越多，對整體控制疫情會越理想。

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陳肇始今早（22日）出席電台訪問時指，現時正密鑼緊鼓進行大量準備工作，包括在全港九都會有採樣中心，亦會有系統上網預約前往檢測。此外，當局需要大量醫護人員協助採樣，有關人士要有關訓練及相關的知識，現時已有幾千人參與工作，但仍需要更多人員協助，當局期望有更多地點檢測，方便巿民。

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她又指，正準備採樣中心內的運作流程、感染控制措施及消毒等，實驗室檢測能力準備就緒，期望一日可達數十萬個，現初步計劃檢測地點會在室內進行，康文署轄下的地點、體育館以及學校等都是合適地點。

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陳肇始稱現時難以估計巿民反應及參與人數，因當疫情比較嚴峻時，市民會比較緊張，希望有檢測機會，疫情緩和，巿民沒有之前這樣擔心；另市民對不同問題有疑慮，當局將給予更多資訊，她重申指當局會做到公開、透明，有關資料亦絕對不會送到境外，希望市民為己為人參與檢測。

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她重申因社區仍然有不明傳播鏈及隱形患者，參與普及檢測人數越多，對整體控制疫情會越理想。

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記者：郭詩詩