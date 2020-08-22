【新冠肺炎】新增8間食肆曾有確診人士到訪 包括沙田新翠麥當勞、秀茂坪唐記包點
健康 10:34 2020/08/22
本港疫情未止，昨日（21日）新增27宗確診個案，衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有8間食肆曾有確診者到訪，全部位於九龍區和新界區，包括秀茂坪商場唐記包點、沙田新翠商場麥當勞、肯德基等
據衞生防護中心的更新，新增8間食肆曾有確診者到訪，名單如下：
九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）
黃大仙萬年戲院大廈嘉豐茶餐廳 14/8/2020 #4543
油尖旺福苑南記粉麵 17/8/2020 #4603
觀塘秀茂坪商場唐記包點 17/8/2020 #4608
新界（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）
北區和泰街21號雄泰 12/8/2020 #4494
大埔寶蓮樓華輝餐廳 19/8/2020 #4602
大埔華樂樓陸宜居茶餐廳 19/8/2020 #4602
沙田新翠商場麥當勞 20/8/2020 #4613
沙田新翠商場肯德基 20/8/2020 #4613
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS
訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
責任編輯：羅嘉欣