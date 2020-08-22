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【新冠肺炎】新增8間食肆曾有確診人士到訪　包括沙田新翠麥當勞、秀茂坪唐記包點

健康 10:34 2020/08/22

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

新增8間食肆曾有確診人士到訪，包括沙田新翠麥當勞、秀茂坪唐記包點。

本港疫情未止，昨日（21日）新增27宗確診個案，衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有8間食肆曾有確診者到訪，全部位於九龍區和新界區，包括秀茂坪商場唐記包點、沙田新翠商場麥當勞、肯德基等

據衞生防護中心的更新，新增8間食肆曾有確診者到訪，名單如下：

九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

黃大仙萬年戲院大廈嘉豐茶餐廳 14/8/2020 #4543

油尖旺福苑南記粉麵 17/8/2020 #4603

觀塘秀茂坪商場唐記包點 17/8/2020 #4608

新界（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

北區和泰街21號雄泰 12/8/2020 #4494

大埔寶蓮樓華輝餐廳 19/8/2020 #4602

大埔華樂樓陸宜居茶餐廳 19/8/2020 #4602

沙田新翠商場麥當勞 20/8/2020 #4613

沙田新翠商場肯德基 20/8/2020 #4613

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：羅嘉欣

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