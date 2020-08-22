【限聚令】陳肇始：確診數字持續下降才會放寬防疫措施

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港府早前宣布延長限聚令等 社交距離措施， 行政長官林鄭月娥昨（21日）稱，未來首階段若放寬防疫措施，包括先讓食肆恢復晚市堂食。 食物及衞生局局長陳肇始表示，明白巿民與業界對食肆堂食的需求很大，強調如要安心放寬措施，食肆合作亦很重要。

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陳肇始今早（22日）出席電台節目時表示，如要放寬社交距離措施，要有足夠信心疫情緩和、確診數字持續下降，而社區的隱形傳播鏈亦有減少等。而最近的外傭宿舍及貨櫃碼頭群組有爆發，令人擔心，當局 正為相關人士做檢測。

她稱， 確診數字持續下降是要看到相關趨勢，並非一、兩天的數字。她指明白巿民在過去多月好忍耐，亦明白巿民與業界對食肆堂食的需求很大，但要安心放寬措施，食肆合作亦很重要。

她引述專家指，如執枱與傳菜同是同一個人會有傳播風險，惟仍需與業界溝通會否強制將員工分組；另因在食肆內除下口罩聊天的傳播風險大，要考慮是否當進食後聊天都要戴口罩等安排；食肆空氣流通亦會減低風險，強調如果食肆願意合作，若在資源方面亦可商討。

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另外，對於衞生署署長可擴大授權執法人員進行追蹤患者工作，陳肇始表示，早前於疫情高峰期，多日有過百人確診新型肺炎，令追蹤工作繁重，加上有人不合作，因此當局需要更多人員協助，現時有紀律部隊人員協相關工作，除了警方外，亦包括海關及入境處。

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至於疫苗方面，她稱新型肺炎的疫苗價格有浮動，未有實際數字，當局會預留資金於月底採購，採購前會先研究疫苗數據，再視乎疫苗潛質作決定；至於如何替巿民接種，衞生署會再作研究。

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記者：郭詩詩