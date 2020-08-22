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【豪宅曝光】「小小超」女友擁九龍塘億元豪宅　郭嘉文疑再擲2千萬投資展拳腳

娛樂 11:40 2020/08/22

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

小小超女友郭嘉文擁億元豪宅。

2015年港姐季軍郭嘉文（Karmen）與超級富豪「小小超」李澤楷拍拖近4年，感情甚穩定。郭嘉文這位現年27歲的這位「楷女郎」，於2017年已榮升業主，以近1億元購入九龍塘豪宅逸瓏高層單位。

這位90後女生年紀輕輕已擁億元豪宅，真令不少人羨慕，而近日有報道指，郭嘉文跟閨密林凱恩嘆下午茶時，被食客聽到疑打算拿2千萬元出來做披資，未知是否有意疫情下購豪宅。

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郭嘉文日前為林凱恩慶祝生日。（取自instagram）

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郭嘉文日前為同屆港姐好友林凱恩開生日P，當中還有江嘉敏及鄺潔楹。

郭嘉文昨日（8月22日）也於IG貼出照片，而有報道指開慶生派對前，郭嘉文先與林凱恩在六星級酒店嘆下茶，當時旁邊的食客更聽到兩人的對話，郭嘉文透露於市場投資2千多萬，但未有提及是買物業抑或其他投資，看來這位「楷女郎」除享受悠閒拍拖生活，亦開始計劃投資。

2019年李澤楷跟女友郭嘉文現場馬場出席活動。（東星圖片）

升呢成李澤楷女友

快將踏入28歲的郭嘉文於2015年參選港姐，原本跟家人居於馬鞍山，家境小康，在父母和朋友的支持下參選港姐，最終奪得季軍入行，並任《東張西望》主持。

翌年，郭嘉文被影到跟城中最強鑽石王老五「小小超」李澤楷把臂同遊東京，未幾即爆出戀情，榮升「楷女郎」的郭嘉文離開TVB，過著悠閒生活。

港姐郭嘉文1億購入逸瓏天池屋　單位有幾豪華？

單位裝修夠豪華。（經濟日報圖片）

擁闊落天台。（經濟日報圖片）

至2017年她更榮升業主，購入九龍塘豪宅逸瓏5座頂層單位，該單位實用面積2,188平方呎，另有1,855平方呎天台，設有泳池。

物業於2月11日以1.068億元成交，成交呎價48,812元，一度創項目呎價新高。

而該單位由於位處最高層，能俯瞰九龍市景，甚至遠望港島景色。

頂樓連天台，有私人泳池。（經濟日報圖片）

另外，根據資料顯示，郭嘉文當時入市毋須繳辣招稅，只須付4.25%從價印花稅，涉稅約454萬元。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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