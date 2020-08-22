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【白衣天使】孕婦突作動BB搶閘出世　熱心女護士路過就地紙皮上接生母子平安

親子 13:27 2020/08/22

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

菲律賓有孕婦在街上不適倒地分娩生BB，一名護士經過，立刻就地在紙皮上幫忙接生。

菲律賓近日出現一幕街頭接生BB的真人真事，有名懷孕的流浪女街友不適倒地，突然要分娩生BB，一名穿著護士制服的女子經過，立刻上前協助，就地在紙皮上幫忙接生，母子平安，此好心好事被網民瘋傳，媒體亦大肆報道。

孕婦街上倒地臨盆在即

綜合外媒報道，菲律賓大馬尼拉地區馬卡蒂市（Makati）一名流浪女街友周二（18日）肚痛倒地躺在路邊，社區救援隊接報後趕往現場，發現倒地女子是名孕婦，作動快要分娩，情況危急。救援隊全是男性，而且都沒有受過接生嬰兒相關訓練，此時他們發現一名穿著護士制服的女子路人，立刻請她協助。

該名護士是29歲的Lorraine Pingol，她任職於「健康維護組織」（HMO），當時她正是上班途中，她剛好睡過頭遲出門正在等車中，當她知道有人需要幫助時，立即義不容辭去用自己專業幫忙。

路過護士紙皮上協助接生

有網民於Twitter上傳一段影片展示Lorraine 幫忙接生的情況，雖然當時狀況危急突發，見她蹲在地冷靜地就地在紙皮上協助孕婦分娩，剪斷臍帶，確保整個胎盤從子宮中取出，表現專業。嬰兒平安出生，母子平安並送往醫院接受治療。

Lorraine 當時正趕著返工，她表示也許是天意要她睡過頭，遲出門才可遇見這突發情況，自己才能夠幫助這名媽媽。她指出現場沒有其他人能夠幫助接生，儘管自己距離上一次協助分娩是10年前的事，但當被召喚時，就會義無反顧盡力救人。

我們發過誓，無論身在哪裡，是不是在上班，當有人需要你時，基於人道主義就必須幫助他們，因為我是一名護護士。

網民大讚敬業樂業

Lorraine的事被當地傳媒《ABS-CBN》作網上報道，至今已有46萬名網友讚好及關注，一眾網民紛紛表示該名孕婦十分幸運，同時亦被Lorraine的敬業樂業態度感動，大讚她是善良熱心的白衣天使，樂見更多好人好事。

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責任編輯︰王明芳

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