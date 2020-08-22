【兒科醫生】鍾嘉欣回港拍劇與子女分隔兩地落淚　鄭嘉穎催馬國明：有仔趁嫩生【有片】

▲ 鍾嘉欣返港拍《兒科醫生》（前名《兒童醫院》），無奈與在加拿大的子女分間隔兩地。

藝人鍾嘉欣上月由加拿大返港，相隔6年返TVB，拍攝與鄭嘉穎、馬國明等合作的劇集《兒科醫生》（前名《兒童醫院》）。在2015年結婚的鍾嘉欣，與丈夫育有一對年幼子女，之後一直留於溫哥華生活。今次鍾嘉欣回大台拍劇，本來安排家人到港團聚，可是由於香港疫情反彈，故預計將與子女分離4個月才可以再見面。

日前《兒科醫生》進行拍攝，娛樂新聞台探班並訪問鍾嘉欣，她分享相隔6年再拍劇的感受：「沒想過這麼快便回來拍劇，因為這劇是講兒科，我又做了媽媽，覺得這個劇本是有一種使命感。而且我很想與馬國明及鄭嘉穎合作，今次就終於成功。」

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▲ 鍾嘉欣相隔6年再做主角拍新劇《兒科醫生》。（電視截圖）

鍾嘉欣與子女分開4個月落淚

不過，鍾嘉欣今次是隻身返港工作，一對子女未有隨行，本來安排今個月一同來港團聚，但因為香港疫情嚴重，故決定分開4個月會較安全。由於拍劇，嘉欣指因每天固定的Facetime時間被打亂感失落：「有次圍讀，我把子女的照片與同劇演員分享，然後不知為何我便落淚，把新演員嚇倒。」

嘉欣更指要與子女分開4個月，有時都會突然情緒低落，並辛苦老公及家人在溫哥華照顧一對子女，雖然有請工人但都很辛苦。

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▲ 鍾嘉欣一對子女未能來港團聚。（Instagram圖片）

而同劇拍攝的還有剛剛再做人父的鄭嘉穎，他與陳凱琳的幼子剛出生，這段時間是最辛苦但也因為要開工而沒辦法。

他更搞笑地催促馬國明「有仔趁嫩生，到你之後就會明！」不過與湯洛雯蜜運中的馬明就指一切隨緣，並未心急拉埋天窗。