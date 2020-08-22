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羅致光稱失業率不容樂觀　保就業計劃助企業靈活調動資金

政治 11:54 2020/08/22

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

羅致光稱，未來的失業率不容樂觀。（陳永康攝）

政府統計處日前公布，最新5至7月失業率為6.1%，較上期下跌0.1個百分點，中止自去年8至10月以來9個周期的升勢。不過，勞工及福利局局長羅致光表示，未來的失業率仍是不容樂觀，因為本月的限聚令是史無前例嚴格，惟政府推出保就業計劃、防疫抗疫基金等，料情況不會如2003年沙士期間惡劣。

羅致光今日出席電台節目時，被問到會否向失業人士發放津貼。他表示，政府早向市民派發1萬元，能夠為開工不足人士「吊鹽水」，強調失業援助金屬長期政策，要做到很精準，如要推行須周詳考慮，政府去年底曾作檢討，但即使要實施，最快都要9至12個月時間。

羅致光又提到保就業計劃，稱公司獲100萬元補貼，便要向整體僱員發放至少100萬元薪金補貼，僱主可以靈活調動資金。對於計劃被批評只能惠及僱主，他認為計劃可保障僱主及僱員關係，假如要求公司申請發放薪金補貼資料，或有一半僱主選擇結業都不申請計劃。

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責任編輯：陳宛彤

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