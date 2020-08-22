【新冠肺炎】食環署：未來3日有12個街市將提早1小時關閉進行清潔消毒【內附名單】

▲ 食環署指，已在轄下多個街市採取多項措施以加強清潔消毒等防疫工作，以及加強防治鼠患工作。（政府新聞網圖片）

食物環境衞生署今日（22日）表示，自上月中旬起額外安排轄下約60個街市陸續提早關閉1小時進行深層清潔消毒，並在機電工程署的配合下，在36個人流較多的街市安裝體溫探測系統，並在部分街市安排員工以手提或座地式體溫探測儀為顧客量度體溫。兩個部門署亦按實際需要在部分街巿裝置水冷移動式空調機，並已在北河街街市安裝2部配備高效率空氣微粒子過濾網的移動式空氣淨化機。

▲ 北河街街市裝置的移動式空氣淨化機，以改善街市空氣流通的情況。（政府新聞網圖片）

食環署會在未來數天，繼續安排12個位於港九新界的公眾街市，陸續提早1小時關閉進行清潔消毒。署方又會在下周起，分階段於人流較多的街巿公共地方及設施噴灑抗菌塗層：

8月23日（星期日）：灣仔街市、海防道臨時街市、北河街街市、古洞街市購物中心

8月24日（星期一）：正街街市、西營盤街市、花園街街市、沙頭角街市

8月25日（星期二）：保安道街市、牛池灣街市、藍地街市、錦田街市

此外，食環署陸續在部分街市展開為期3個月的密集式滅鼠行動，包括每晚在街市結束營業後徹底清理垃圾及清洗街市通道和溝渠，以消除老鼠的食物來源，並會在街市範圍放置大量捕鼠器加強滅鼠，分別於昨日及今日在大成街街市及秀茂坪街巿及鄰近的地方展開聯合行動。

▲ 食環署街巿服務承辦商清理垃圾及清洗街市通道和溝渠，以消除老鼠的食物來源。（政府新聞網圖片）

另外，食環署街市攤檔承租人或代理人如因其經營的攤檔在12個月內4次違反該條例的任何條文或其附屬法例而被定罪，食環署會考慮終止有關租約。此外，按照食環署現行「警告信」政策，如租戶在6個月內因違反租約的任何條款／條件而累積「警告信」3封，食環署會終止有關攤檔的租約。

署方在8月13日至21日期間，向新鮮糧食店持牌人或負責人及公眾街市售賣肉類的街市攤檔承租人採取合共16次突擊行動，當中就9宗個案已展開檢控程序。



發言人指，一直關注公眾街市的衞生情況，除日間的恆常清潔工作外，街市管理服務承辦商於每日街市關閉後均會在各街巿進行徹底清潔。疫情期間，食環署已加強街市公用地方及設施的清潔及消毒工作，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等的清潔，每天定時使用稀釋家用漂白水消毒，亦已於街市範圍內放置消毒搓手液供市民使用。

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責任編輯：郭詩詩