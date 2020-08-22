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【枉為人父】酒後與女友因撫養問題爭執　狠父重摔兩歲半兒落梳化致重傷不治

社會 12:22 2020/08/22

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酒後與女友因撫養問題爭執，狠父重摔兩歲半兒落梳化致重傷不治。

內地近日瘋傳一則男子重摔幼童的影片，從片中可見，一名男子兩次用力將幼童舉起後摔向梳化，幼童隨即從梳化滾到地上，大聲哭叫。據悉，該名幼童在經搶救無效死亡，警方調查後發現，涉事男子疑與女友因撫養問題發生爭執，目前男子已被刑事拘留。

根據內地媒體報道，片段於周四（20日）開始在網上流傳，在僅僅7秒的影片內，一名男子兩次將幼童高舉，然後大力摔向梳化，幼童被重摔後滾到地上，期間幼童不斷啼哭，男子卻沒有理會，而影片的拍攝者亦未有上前阻止，而根據影片環境顯示，事發地點疑為一處民居的客廳。

同日，陝西寶雞市警方通報，指涉事的劉姓男子為幼童的父親，他酒後與女友馮某因撫養孩子的問題發生爭執，將2歲半的孩子重摔在沙發上，導致小孩受傷。目前劉某已被刑事拘留，案件正在辦理。

有媒體報道，被摔的幼童於20日下午被送往寶雞市人民醫院救治。據相關人士指出，院防先為幼童進行心肺復甦，經診斷為閉合性顱腦損傷、廣泛腦水腫、繼發性腦幹損傷等，其後被轉送到深切治療部（ICU）。延至當日晚上搶救無效離世。

事件曝光後引起民憤，不少人譴責男子的行為，批評他作為父親，如此對待自己的親生孩子，「簡直禽獸不如」、「不是每個有生育能力的人都配做父母」，亦有人指責拍片者沒有嘗試阻止悲劇的發生。

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責任編輯：羅嘉欣

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