【虎爸虎媽】兒子聽從傳統父母考上公務員　想自立被趕出門憤而辭職赴海外尋興趣

▲ 台灣有名網民順從父母考上公務員，想搬出去自己住，卻遭父母趕出家門，憤而下辭去「鐵飯碗」。

有傳統父母會不自覺將自己認為最好的一套硬塞予子女，可是子女有自己的想法，致親子關係變得繃緊。台灣有名男網民分享自己的經歷，表示昔日已經順意傳統父母考上公務員，想自立搬出去自己住，卻遭父母責罵趕出家門，一怒之下辭去「鐵飯碗」及離家到外地，及後回台灣也一直未有跟父母聯絡。至最近終於有機會一家破冰再次團聚，大家都上了成長一課。

父母催谷兒子影響親子關係

該名台灣男網民在網上討論區《Dcard》於周二（18日）匿名發帖文，帖文以「這幾年我們都成長了」為題，他數年前遭父母趕出家門，至今已沒再回家，因為申請信用卡文件寄至老家，媽媽傳電話訊息叫兒子回來取。他決定回去，發現父母及自己都成長了，彼此關係拉近了。男網民分享從前的經歷，父母的望子成龍逼他太緊，他想起父母往日的嘮叨：

我們有虧待你嗎？公務員不好嗎？投資這麼多在你身上，只要求你考公務員很過分嗎？

考上公務員想自立

男網民當年有依從父母成功考上公務員，他以為成功考上後，父母會放手，他長大想自立搬出去住，向爸媽詢問想搬出去住，只換來冷嘲熱諷，指兒子「有毛有翼」就不想照顧父母，而第二天下班，他的物品更被丟在家門，父母說要搬出去就不要回來。

赴外國尋興趣回台創業

長期受壓的兒子未有再示弱，決定辭職離家及到外國去，及後更找到真正的興趣，愛上咖啡，回台灣開設自己咖啡事業，他表示：

一怒之下我辭職出國，出國這段時間終於找到了自己的興趣「咖啡」，回台後用自己存的一些積蓄跟朋友，一起經營小小的烘豆工作室，雖然經營的辛苦，但是很快樂，近年也慢慢上軌道。

多年沒見父母終破冰

不過，爸媽依舊不能諒解兒子的選擇，他決定抱著「既然我是不肖子，那就不回家了」的想法，沒跟父母見面數年了。

時間令父母開始轉變，兒子從親戚收到消息，知道爸媽近年希望兒子可以回家，更主動上咖啡相關的課程，想了解兒子的興趣。加上回去取信件作為契機，男網民回家去，回到家餐桌上本瀰漫著尷尬的空氣。

爸爸先開口：工作還可以嗎? 兒子：嗯，養的活自己。 爸：那就好，這幾年辛苦了，是我們沒發覺你長大了，下次帶兩包（咖啡）豆子回給我們試試 兒子：嗯，讓你們擔心了！

父子/母子關係終於破冰了，發帖網民感動這是第一次感受到父母對自己的關愛，有感不再是為了完成父母願望的工具 ，爸媽真的是對子女坦承與關懷。

在離家的這幾年，我們都成長了。我更加獨立成熟，而爸媽也捨得放手，願意嘗試理解我喜愛的事物！

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責任編輯︰王明芳