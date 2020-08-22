【反黑路人甲】HeHe版《天若有情》向港片致敬　王浩信+張振朗成新一代喜劇孖寶【有片】

▲ 王浩信與張振朗在《反黑路人甲》演出獲大讚。

王浩信在TVB劇《反黑路人甲》飾演的細倫，以卧底身份演黑幫坐館蔣世龍，由於劇中的他是戲痴一名，故昨日（21日）播出的《反黑路人甲》內，蔣世龍要求高彬（張振朗飾）重現《天若有情》的經典電單車場口。

王浩信與張振朗兩個大男人充滿hehe情，演出充滿默契並喜劇感十足，令劇迷看得大叫過癮。此外，飾演金牌打手的朱敏瀚又再騷肌肉，於浴池再大晒8嚿腹肌，亦成昨晚《反黑路人甲》亮點。

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▲ 王浩信於社交平台分享劇照。（facebook圖片）

HeHe版《天若有情》

昨晚播出的《反黑路人甲》其中一幕講述高彬（張振朗演）用電單車接走蔣世龍（王浩信飾演），成功撇甩朱敏瀚飾演的陸秋。

此時蔣世龍突然戲隱發作，說自己一直渴望扮演《天若有情》裡的華Dee，故高彬就成全他，重現那幕坐電單車出走的戲份。

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▲ 王浩信跟張振朗重現《天若有情》經典場口。（電視截圖）

▲ 張振朗露出冧爆眼神。（電視截圖）

只見張振朗從後攬著王浩信，更露出冧爆眼神。

而王浩信亦華Dee上身，chok樣盡現，更扮華Dee抹鼻血那幕，二人Hehe味濃。

▲ 王浩信跟張振朗充滿hehe味。（電視截圖）

另外，陸秋懷疑二人是臥底身份，為此蔣世龍索性跟高彬扮Hehe。

王浩信一手拖實張振朗，又將他擁入懷內，王浩信更說：「你估我想偷偷摸摸嗎？我只怕社團人以奇異眼光睇我。」

▲ 情深款款望著王浩信，張振朗很入戲。（電視截圖）

朱敏瀚再騷肌肉

這兩幕戲獲不少網民讚，有人說這對CP很吸引，又說二人充滿基味。

此外昨日在另一個幕講述幾位社團人宣於浴場浸浴，而朱敏瀚又再騷肌肉，展現八舊「朱古力」腹肌。

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▲ 朱敏瀚又騷肌。（電視截圖）

朱敏瀚飾演的金的牌打手角色夠搶鏡，成功洗甩「御用細佬」稱號，連振朗也讚他很努力及勤力，讓觀眾看到其轉變。