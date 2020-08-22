【麗沙病毒】台灣蝙蝠驗出新型麗沙病毒　類似狂犬病存在人類感染風險

▲ 台灣蝙蝠驗出新型麗沙病毒，類似狂犬病存在人類感染風險。

新冠肺炎全球大流行，曾有專家指蝙蝠可能是病毒宿主，令不少人聞之色變。台灣近日有蝙蝠被驗出「台灣新型麗沙病毒」，是當地5年來第5例，雖然目前未有人類感染的案例，但由於和狂犬病屬於同一個病毒屬，故仍存有人畜共通傳染的風險，當局提醒市民不要隨意接觸野生動物。

根據台灣媒體報道，基隆市有市民拾獲一隻奄奄一息的野生蝙蝠，經農委會家畜衛生試驗所檢驗後，發現蝙蝠身上帶有「台灣新型麗莎病毒」，而本次驗出的病毒與2016年至2018年期間在台南、雲林、宜蘭等地區發現的蝙蝠麗沙病毒相似，是當地5年來第5例。

當局指出，蝙蝠是麗沙病毒一個宿主，麗沙病毒共有16種基因型，狂犬病病毒rabies virus（RABV）為第一基因型麗沙病毒，根據外國的麗沙病毒病例，假如人類受感染，會出現類似狂犬病的病徵，如嘔吐、頭痛、發燒等。

當局補充，台灣新型麗沙病毒主要存在於野生蝙蝠身上，但由於境內目前未有人類感染的案例，故未知一旦受感染會出現甚麼症狀。當局呼籲民眾盡量不要接觸野生蝙蝠，如被蝙蝠抓咬傷應立刻求醫。

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責任編輯：羅嘉欣