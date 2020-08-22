基本法特輯出爐　任志剛：大灣區金融為非常重要課題

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今年是《基本法》頒布30周年，政制及內地事務局推出《基本法》頒布三十周年影片專輯，當中包括一段片長20分鐘的特輯，講述《基本法》由來，前金管局總裁任志剛在片中稱，香港要看清楚形勢及優勢，並專注發展。

任志剛指出，《基本法》列明香港作為國際金融中心地位，所講的國際資金融通，一定是指內地與海外之間的資金融通，並明確指定由香港去做，不過《基本法》起草時，香港金融是千瘡百孔，形容當時需要「成日救火」，遑論要將香港發展成國際金融中心，但回歸前的人民銀行副行長陳元，嘗試解釋一國兩制下的金融制度，明言一國兩制下有兩種貨幣制度及金融制度，兩者相對獨立、互不從屬後，清楚地向市場人士說明，並令他們回復信心。

任志剛又認為，香港要看清楚形勢及優勢，並專注發展，而在兩種制度下，可以想象兩者的協同效應及互補效應、取長補短，而香港可將人民幣國際化提上另一台階，即運用人民幣在離岸資本市場作交易單位，未來大灣區金融更是非常重要的課題。

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特首林鄭月娥則在片中指，香港回歸後經濟曾出現起伏，但最終仍能安然度過，說明《基本法》是行得通，無論經歷多少時間、發生甚麼事，最重要是回顧歷史、明白《基本法》的初心，直言《基本法》令港人有好的生活，希望市民珍惜《基本法》、愛護一國兩制，冀市民能努力，讓一國兩制能夠在港貫徹落實。

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責任編輯：陳宛彤