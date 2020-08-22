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【小病是福】情緒影響患鼻竇炎頸椎骨移位　連詩雅從生病悟心理健康重要

娛樂 16:20 2020/08/22

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

連詩雅從生病中領悟人生。

今年憑劇集《那些我愛過的人》首次拍劇就成功入屋的藝人連詩雅，人氣升呢，近日又被爆出與男神陳家樂拍拖行街，可謂事業愛情兩得意。但連詩雅昨日卻在社交平台指，先後患上鼻竇炎及頸椎骨移位致牙骹發炎及頭痛。

連詩雅指身體連環出現問題。（Instagram圖片）

從生病悟人生

連詩雅（Shiga）寫文交代近日健康狀況指連環患上不同疾病的原因：「轉左3次醫生我終於知道自己什麼問題，原來係鼻竇炎。醫生說我鼻哥入邊嘅骨歪咗雖然壓着，當免疫系統低嘅時候就會發出嚟，同埋之前牙骹發炎導致的頭痛，原來係因為頸椎骨移位蔓延都上牙骹同頭。然後兩個醫生都話，根源係因為我個人太過分緊張。」

心理問題影響生理健康，Shiga更從今次生病中領悟人生：「今次真係長知識，原來當你以為係有痛楚嘅地方有事，原來背後可能係其他成因，所以凡事都真係要深層次去了解，才可以解決問題。」

連詩雅於《那些我愛過的人》中演出非常受歡迎。（Instagram圖片）

她續指：「真的，人生所有事情，真係從你的態度，想法，價值觀出發。一切都從心裡開始 心情，情緒￼係影響身體嘅最大關鍵，放鬆多一點，感恩多一點，放下執着多一點，可能會活出不一樣的人生。真係經一事長一智，慢慢會好起來的。」

事業愛情兩得意

本是歌手身份的Shiga今年首次在TVB電視劇《那些我愛過的人》中亮相，飾演高冷美女醫生，但仍憑好演技及與馬貫東的一段情成功入屋，甚有觀眾緣的她獲不少劇迷追捧，以首次拍劇來計，Shiga成績非常不俗。

6月初，連詩雅被爆與男神陳家樂密會拍拖，至上星期更被傳媒拍得同遊Outlet，情到濃時更拖手，戀情正式曝光，非常Sweet！

連詩雅與陳家樂的戀情最近曝光。（網上圖片）

有指二人因去年一同外遊拍節目而培養出戀情，不過二人都有共識低調處理感情事，故仍未有公開承認戀情。

日前，陳家樂向媒體透露他腹部痛兼小便有血，急症室求醫發現是腎石掉進輸尿管，要馬上進行手術處理，與連詩雅一同患病的她可謂是同病相憐。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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