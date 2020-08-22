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【金宵大廈】張彥博睇劇本洩露續集玄機　率先披露《金宵大廈2》內容

娛樂 18:05 2020/08/22

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

張彥博在IG透露正在看《金宵大廈2》劇本。

去年9月播出的TVB劇集《金宵大廈》大受歡迎，叫好又叫座，女主角李施嬅更憑此劇獎奪萬千星輝頒獎禮「最受歡迎電視女角色」，以及與拍檔陳山聰奪「最佳戲劇拍檔」獎。

TVB亦早宣布開拍續集，《金宵大廈2》將於本月尾投入拍攝，劇中演年輕版「林哥仔」的張彥博昨日（8月21日）於社交平台分享照片，相中有一大堆《金宵大廈2》劇本，他應是為開工作準備。

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張彥博透露正為《金寓2》拍攝作準備。

張彥博為《金宵大廈2》做準備

其實早在本月8日，張彥博已於個人IG貼出兩張黑白照，相中的他身處金宵大廈的場景，寫道：「It's time to go back home，I am readyz＃金宵大廈2」，透露準備拍《金宵大廈2》。

在昨晚（8 月22日），張彥博於IG貼出一堆劇本的相片，他寫著：「霸氣……」，所指應是相中的愛貓夠霸氣。

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張彥博演年輕版「林哥仔」。

劉江或演《金宵大廈2》

身為年輕版「林老師」的張彥博有份演出《金宵大廈2》，難道暗示劉江也有份參演？

劇中靈魂人物之一的老年版「林老師」劉江已離巢TVB，故一直有指他沒參與演出的份兒。

不過監製葉鎮輝曾向傳媒表示正斟談中，而劉江亦指若條件合適可以合作，似乎劉江老師有可能現身《金宵大廈2》。

劉江演的「林老師」為劇集靈魂人物之一。

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至於女主角李施嬅，早前於IG上載睇劇本的照片，她邊飲紅酒邊研究劇本，更說酒杯反映一個白影：「平靜的晚上，看#金宵大廈2 劇本，看到『姐姐』的單元，隨便拍張照，大家看到照片裡的問題嗎？…是喝酒後看金宵的特別效果嗎？#沒有靈異現象就不是金宵大廈 #繼續跳出現實世界」

拍檔陳山聰笑言是奇幻旅程的開始，連高海寧也留言說：「酒杯裡…『姐姐』不寂寞」

李施嬅早前透露正讀劇本。

李施嬅與陳山聰在《金宵大廈2》繼續拍檔，而《金宵大廈》系列的皇牌編審羅佩清向傳媒透露，今次將玩平行時空，即續集是關於另一個時空內金宵大廈的故事。

另外，有傳新一輯有新演員加盟，包括伍詠薇、龔嘉欣、江嘉敏、連詩雅和胡鴻鈞等，卡士強勁。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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