【金宵大廈】張彥博睇劇本洩露續集玄機　率先披露《金宵大廈2》內容

▲ 張彥博在IG透露正在看《金宵大廈2》劇本。

去年9月播出的TVB劇集《金宵大廈》大受歡迎,叫好又叫座,女主角李施嬅更憑此劇獎奪萬千星輝頒獎禮「最受歡迎電視女角色」,以及與拍檔陳山聰奪「最佳戲劇拍檔」獎。

TVB亦早宣布開拍續集,《金宵大廈2》將於本月尾投入拍攝,劇中演年輕版「林哥仔」的張彥博昨日(8月21日)於社交平台分享照片,相中有一大堆《金宵大廈2》劇本,他應是為開工作準備。

▲ 張彥博透露正為《金寓2》拍攝作準備。

張彥博為《金宵大廈2》做準備

其實早在本月8日,張彥博已於個人IG貼出兩張黑白照,相中的他身處金宵大廈的場景,寫道:「It's time to go back home,I am readyz#金宵大廈2」,透露準備拍《金宵大廈2》。

在昨晚(8 月22日),張彥博於IG貼出一堆劇本的相片,他寫著:「霸氣……」,所指應是相中的愛貓夠霸氣。

▲ 張彥博演年輕版「林哥仔」。

劉江或演《金宵大廈2》

身為年輕版「林老師」的張彥博有份演出《金宵大廈2》,難道暗示劉江也有份參演?

劇中靈魂人物之一的老年版「林老師」劉江已離巢TVB,故一直有指他沒參與演出的份兒。

不過監製葉鎮輝曾向傳媒表示正斟談中,而劉江亦指若條件合適可以合作,似乎劉江老師有可能現身《金宵大廈2》。

▲ 劉江演的「林老師」為劇集靈魂人物之一。

至於女主角李施嬅,早前於IG上載睇劇本的照片,她邊飲紅酒邊研究劇本,更說酒杯反映一個白影:「平靜的晚上,看#金宵大廈2 劇本,看到『姐姐』的單元,隨便拍張照,大家看到照片裡的問題嗎?…是喝酒後看金宵的特別效果嗎?#沒有靈異現象就不是金宵大廈 #繼續跳出現實世界」

拍檔陳山聰笑言是奇幻旅程的開始,連高海寧也留言說:「酒杯裡…『姐姐』不寂寞」

▲ 李施嬅早前透露正讀劇本。

李施嬅與陳山聰在《金宵大廈2》繼續拍檔,而《金宵大廈》系列的皇牌編審羅佩清向傳媒透露,今次將玩平行時空,即續集是關於另一個時空內金宵大廈的故事。

另外,有傳新一輯有新演員加盟,包括伍詠薇、龔嘉欣、江嘉敏、連詩雅和胡鴻鈞等,卡士強勁。

