【新冠肺炎】本港今日新增26宗確診個案　另有20多宗初步確診個案

▲ 新增的個案中包括7宗源頭不明。

本港疫情未止，今日（22日）新增26宗確診個案，2宗為輸入個案，包括2名由印度返港的小朋友，其餘24宗為本地感染病例，今日是連續20日錄得雙位數確診數字。本地個案中，有12宗涉及家庭、朋友群組；另有7宗源頭不明。今日另有20多宗初步確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診個案中包括葵涌貨櫃碼頭員工，分別是個案編號#4638的船務文員，以及個案編號#4640的吊機控制員，另有土瓜灣簡志亮醫生診所一名醫生確診，個案編號#4655，而沒有源頭個案中，包括一名的士司機，個案編號#4641。

另外新增的確診個案中，包括個案編號#4633的一歲女童，其家人早前已確診，詳情即看：【下一頁】

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另外，內地汕尾陸豐有人感染新冠肺炎，經病毒全基因組測序後，發現與香港流行毒株的病毒序列高度同源達99.99%：【新冠肺炎】汕尾病毒與港達99.99%相似 張竹君：收到協助追查信息

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩